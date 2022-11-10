科技業續增長 把握太空新願景

10月海外股市反彈，那斯達克與費半指數漲幅亮眼。投信法人指出，太空衛星產業吸引民間企業、創投資金頻頻投入，並連結商業運用發展新願景，加上整體科技產業持續增長，投資人可掌握成長商機。

第一金太空衛星ETF經理人牟宗堯指出，中美局勢詭譎，出現供應鏈中斷情形，過往全球化概念遭到破壞，國際局勢不確定性升高，衛星技術關乎區域和平，近期低軌衛星發射、製造、遙測功能、通訊需求等相關供應鏈，今年財報表現與傳統消費型電子產業迥異，低軌衛星成長動能受市場關注。

日盛全球智能車基金研究團隊表示，主流車企優質車型不斷推出提升行業景氣，電動車行業向上趨勢明確。美國政策環境回暖，有望重回高成長，電動車企龍頭繼續引領全球電動化趨勢，全球新能源汽車產業鏈已步入高速成長階段，銷量佳績可望持續。

富邦ESG綠色電力ETF經理人洪珮甄表示，在金融市場動盪、景氣出現疑慮之際，太陽能及新能源動車等綠電相關趨勢產業，基本面上仍相對具備支撐，表現有望優於大盤表現。因此在國際股市跌深之際，基於未來長期趨勢利多，投資人可逢低分批或定時定額進場做適度布局，以掌握未來趨勢表現。

台新ESG環保愛地球成長基金經理人蘇聖峰指出，在人口爆炸及氣候變遷的時代，環保問題成為當務之急，各國政府也大力推動各項節能減碳政策及獎勵方案，其中，電動車是最主要的受惠產業。全球二大國中美繼5G競爭後，電動車成為下一波爭雄戰場，也因此造就無限商機。

蘇聖峰表示，從2010年至今，電動車銷量幾乎是以每年50％的速度超快速成長，到現在已經成長了50倍之多。分析師預估，2025年全球電動車銷量估將達1,252萬輛，未來五年平均年複合成長率達38％。

合庫AI電動車及車聯網創新基金投資團隊指出，在全球淨零減碳目標下，各國政府加速發展電動車，引領相關供應鏈如電池、充電站、先進駕駛輔助系統等發展，建議可布局電動車基金。