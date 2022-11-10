7大熱門高息ETF一次看 2檔殖利率飆7％

年關近，最後1波ETF除息大戲將登場，相較熊市行情急漲暴跌，高息ETF卻相對耐震，甚至多數績效都能跑贏大盤，統計7檔人氣高息ETF中，績效前3名的FH富時高息低波（00731）、國泰股利精選30（00701）、元大台灣高息低波（00713），均主打低波動，其中00731、00713去年殖利率更有逾7.5％水準，值得存股族留意。

近年高息ETF成熱門存股標的，投信認為，相較牛市類股齊揚，可單純以高殖利率為選擇依歸，但熊市類股表現高低不一，有些類股特別耐震，有些則易遭禿鷹空襲，即使同屬高息ETF，但因選股邏輯不同，抗跌效果迥異。

觀察7檔熱門的高息ETF，前3季含息報酬率以00731、00701、00713最高，其中00731的跌幅僅10％ ，且時間若拉長到2~3年，市場歷經多空循環洗禮後，00731、00701含息報酬率續為第1、2名，年化報酬率約2~3成。

7檔人氣高息ETF(表/復華投信)

近來黑天鵝、灰犀牛滿街跑，復華投信建議，市場震盪劇烈，選擇高股息ETF時，波動度越低越好。以前3季波動度觀察，00731、00713各僅12.3%、12.4%，國泰永續高股息（00878）則以13.3％ 緊追在後。

若從殖利率角度進行篩選，除00731、00713平均逾5％ ，去年更有超過7.5％ 的好表現，00878雖因2020年底才成立，還難看出長期殖利率表現，但去年也超過5％ 。

此外，00731與00878產業配置類似，但比重稍有不同，00731以金融保險業為主，比重高達35.6％ ，包含中信金、兆豐金、第一金等熱門存股標的；00878金融保險業佔25.41％ ，與電腦及周邊設備相近，法人認為，今年全球啟動升息循環，金融保險業為最大受惠族群。

至於配息時間點，00878採季配息，今年已配息3次，11/16將進行第4次除息；年配息的00731緊接在後，11/17除息，配息2.8元；至於今年改成季配的00713，繼9月後，12月也將再度配息。

3檔高息ETF殖利率與產業比重(表/復華投信)

群益投信則認為，今年金融市場多重利空干擾，包括俄烏戰爭、通膨壓力、主要央行升息等，市場投資情緒謹慎，也使得成長股回檔修正，但以S&P500成長股指數來看，前1年歷經大跌後，隔年都有超過2成的明顯反彈，明年通膨趨緩，利空因素消退，現階段反可留意明年成長契機。

群益智慧聯網電動車基金經理人洪玉婷表示，就成長股來看，PC及智慧型手機等消費性電子產品在近期同時面臨升息及庫存調整壓力，股價因而回檔，但汽車業較不受庫存調整影響，除看好電動車銷售動能，被視為重要電力解決方案的智慧電網、儲能設備，發展也值留意，相關產業成長潛力可期。

※免責聲明：文中所提之個股或ETF內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 李宗莉）

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