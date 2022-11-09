震盪風險仍在 多重資產抗波動

俄烏戰事尚未平息、美國通膨壓力與經濟趨緩干擾，聯準會（Fed）鷹派還沒全面轉鴿，金融市場雖反彈，後續預期波動風險仍在，面對全球股市偏震盪，台股也可能受拖累，投信建議投資布局，納入股債混合的台灣多重資產基金抵禦波動。

日盛台灣多重資產基金投資團隊表示，諸多利空還在發展中，明年金融市場預期仍波動，觀察國內特別股及可轉債抗波動佳，具長期穩定表現優勢，應是當前避震、對抗通膨的最佳工具。就今年前三季市場表現，美股那斯達克指數累積跌幅達32％，台灣特別股僅下跌1.5％，地緣政治及通膨居高，股債市不平靜，國內特別股展表現較佳的抗跌性，遠優於其他風險性資產。

台新高股息平衡基金經理人劉宇衡指出，Fed控制通膨最優先任務的大方向不變，但強勢鷹派態度有可能軟化，將激勵市場氣氛，預期台股第四季有反彈行情，但震盪仍大，可優先介入股債多元布局的台股高股息平衡型基金，以降低波動度。

台股以長期配息穩定為主要核心持股方向，達到降低波動度，優先布局股利殖利率在市場均值之上，且有高度成長標的，高股息相關族群看好台積電供應鏈及半導體利基股。

群益創新科技基金經理人黃俊斌認為，短期台股仍將延續整理格局，待市場消化相關利空，操作建議逢低分批布局，以產業多元策略為主，看好電動車、伺服器、電子紙、低軌道衛星、光通訊，半導體族群則靜待落底訊號浮現。

日盛台灣多重資產基金投資團隊分析，國內可轉債目前票面利息約在0％至0.25％之間，但並非以息收為主要目的，特別股則是平均股利率約4.1％至4.5％，投資價值優異，因此升息對二者直接影響均有限，透過國內資產多元配置及基金布局，更能靈活配置，有助降低整體資產波動風險。