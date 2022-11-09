金價上方反壓 法人：短線上漲僅是反彈

受美元走軟及美債殖利率下跌提振，金價近日走高，每盎司再度站上1,700美元之上，由於到了年末黃金銷售旺季，對於金價後市，法人表示，在利率逐漸高之際，抵銷了黃金抗通膨的防禦功能，加上股價走高將面臨層層反壓，短線仍以反彈視之。

對於金價後市，富蘭克林證券投顧表示，聯準會主席鮑爾稱終點利率可能高於9月的預估水準，聯準會在短期內恐無法放緩升息的腳步，聯準會鷹派的強升息也將使美元維持強勢格局，實質利率有機會持續上揚，再加上大陸在二十大後仍維持清零政策、印度調升黃金關稅均可能打擊實體黃金需求，宏觀環境不利於黃金。

另在技術面上，金價上方也面臨1,900美元、1,850美元、1,800美元、1,700美元以及均線的多重反壓，預計金價仍將維持弱勢，上方仍面臨多重關卡反壓，短線的上漲仍僅視為反彈。

第一金投信表示，過往在景氣出現疑慮、通膨上揚之際，通常會帶動黃金投資價值，不過，近期受到聯準會快速升息、美元升值，這次的經濟環境下，美元完全取代黃金投資價值，成為高通膨與高利率下資金的避風港，至明年上半年仍存在通膨、升息的預期下，美元資產投資價值仍優於黃金等貴金屬。

康和投顧總經理黃詣庭表示，短線可觀察美國期中選舉結果及10日美國通膨數據，中期可聚焦美元走勢、聯準會12月會議及會後記者會關於貨幣政策說詞。

康和證券投顧進一步表示，在10日美國通膨數據發布前，黃金投資人將密切留意近期美國期中選舉結果，綜合多家民調顯示，共和黨幾乎肯定奪下眾議院435位控制權，且目前可能具略微優勢拿下參議院（共和黨贏得眾議院多數席位的概率為84％，贏得參議院多數席位的概率為59％），若共和黨在參眾兩院至少贏得一場勝利，金價可能下跌。

不過若10日公布美國CPI升幅放緩，可能提升投資人對聯準會放緩升息步伐的預期，此則將利多黃金走勢。