原料供需失衡 油價估高檔震盪

今年來油價呈現大幅波動，之前因聯準會持續升息及美國的釋放戰備原油影響，使油價回檔至83美元左右，近期再回到90美元之上，向百美元叩關，法人表示，能源及天然資源在長期供給不足的情況下，價格有機會在高檔震盪。

對於原油後市看法，富蘭克林證券投顧表示，美國政府在過去半年釋出大量原油儲備後，目前儲備原油水準已來到1984年以來低點，後續勢必有回補需求且亞太國家逐步開放邊境也將推升航空用油增加，評估原油需求面仍具韌性。另一方面，OPEC+投資不足導致產能受限、多數成員國本就難以兌現產量目標，其宣布大規模減產，加上俄烏地緣政治風險升溫，供給面將對油價形成支撐，預期油價可望維持於較高價位水準區間整理。

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金經理人林志映也指出，中東情勢仍受地緣政治因素影響，美國國家安全會議情報顯示，伊朗計畫對能源基礎設施進行攻擊等行動，對於原油價格帶來走升壓力，此外，今年冬季寒冬天氣預測，大西洋北部地區寒流襲擊下，氣溫低於過去平均水準，寒冬效應也可能帶動天然氣、石油價格維持高檔，加上全球解封潮崛起後，運輸服務需求提升，使得能源需求維持高檔區間震盪。

中期而言，康和證券投顧表示，影響油價利多因素，包括歐盟對俄羅斯石油禁運、伊朗核協議談判局勢不明等。油價利空因素，包括對全球經濟放緩擔憂、美元過於強勢使得商品價格承受壓力、戰略儲油釋出影響、大陸官方維持動態清零，且大陸經濟持續疲弱。康和投顧總經理黃詣庭表示，技術面觀察，紐約輕原油期貨價於半年線及月線上下震盪，預期區間為95美元至85美元。

安聯全球油礦金趨勢基金經理人林孟洼表示，俄烏戰爭突顯歐洲過度仰賴俄羅斯能源政策問題，需要再重新調整，然主要調整方向為加強新能源投資，降低對俄羅斯油、天然氣和煤的需求，長期或可尋求能源自主目標，但短期供需失序的問題將造成能源價格居高不下。

美國頁岩油生產商資本節制加上供應鏈問題無法大幅回復的產量，預期頁岩油產量仍將緩步增加OPEC+則將進行減產，對俄制裁以及即將到來的寒冬為能源市場最主要的變數，預期油價下檔風險不高。