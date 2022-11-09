連三漲 36檔台股ETF勝大盤

近期台股氣勢如虹，連帶使得台股ETF績效水漲船高，甚至有收盤價創新高的佳績，觀察36檔台股ETF近三日表現，以平均漲幅來看2.85％勝過大盤，氣勢紅不讓。法人表示，台股近期受國際金融市場震盪影響，波動甚鉅，台股高息ETF的波動度相對個股與大盤來的低，穩健投資人可以台股精選高息ETF為核心配置穩固資產，參與台股中長期投資契機。

群益台灣精選高息ETF（00919）基金經理人謝明志表示，10月台股受到美國新一波對於大陸半導體的禁令影響下，半導體族群成為領跌標的，台股一度跌破12,682心理關卡，所幸，金管會祭出限空令，加上美股回穩，台股順利守住12,682的點位，並站穩萬三關卡。

目前電子業庫存疑慮仍未解除，預期電子大廠的展望及庫存水位都將令市場失望，利空測試之下，法說會之後可望利空出盡，進而進入11月的選舉行情。國安基金仍未退場，美股底部訊號已經浮現，並展開反彈，台股有機會在萬三附近築底。

謝明志強調，投資人最熟悉的市場就是台股，不過台灣屬於淺碟市場，台股雖然基本面佳，但不免還是受國際局勢影響，波動度可能加大，金融市場漲跌有時，金融海嘯時期台股最低本益比是8.8倍，而目前預估本益比僅有9倍，且台股目前預估的股利率已經創金融海嘯以來最高達5.6％，對存股族而言，反而是利多，目前正是逢低分批布局的好時點。

安聯投信台股團隊表示，整體而言，目前庫存修正週期已走了將近一半，後續觀察消費力道， 包括大陸持續動態清零、聯準會快速升息及疫情後消費移轉等都將有所影響，短線可先觀察雙11及黑色星期五銷售狀況，來作為判斷庫存消化狀況。

安聯投信台股團隊表示，電子股方面看好矽智財、客製化晶片、高效能運算、雲端伺服器、車用電子、先進與特殊製程及受惠新設計開案需求族群；非電關注生技、綠能、內需消費及航太等，金融股因獲利基期低，加上升息帶動利息收入成長，後續可留意。選股方向上仍聚焦：市占率提升、產品滲透率增加、規格提升、抗景氣循環等。