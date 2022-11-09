評價重估期 剛性需求股崛起

美股、台股近期反彈，投信法人指出，高通膨、高利率帶來資產價值重估，全球股市本益比調整，台股本益比也降至9.74倍，市場預期聯準會明年基準利率挑戰5％可能性，無風險利率攀升使市場重新定義高殖利率股投資價值，相對看好剛性需求股，如生技、民生消費、零售，及電動車等產業後市。

第一金店頭市場基金經理人許維哲指出，未來一個月干擾市場的變數還有多項政經議題待關注，近期公布的第三季財報數字及第四季展望等；11月8日美國期中選舉；11月18日G20會議，中美是否有機會展開談判磋商；台灣最大的不確定性是11月26日九合一選舉等。

許維哲觀察，中小型股或有機會出現反彈波，但年底至明年中，市場仍將關注去化庫存進度。

此外，中美爭霸及通膨問題未解，高利率環境仍將持續，資產將重新評價，現階段經濟反轉訊號尚不明顯，可適度保留現金部位，在經濟緊縮環境中，相對看好民生需求等剛性需求標的，相對不受景氣衰退影響，看好產業如生技、民生消費、零售銷售，及需求成長的電動車等相關標的，相對適合投資人逢低配置、長線定期定額投資。

台新高股息平衡基金經理人劉宇衡表示，台股跌深，技術面短線負乖離過大，吸引逢低買盤介入。展望台股後市，通膨仍是目前金融市場主要負面因子，美國聯準會將控制通膨列為中心優先任務，大方向上不易改變，包括利率上漲、房市及股市價格修正、美元強勢、經濟成長放緩等，不過，在今年底前，聯準會再有進一步更趨鷹言論的機會也不大，加上預期美國接下來CPI增幅將逐漸趨緩，強勢鷹派態度有可能軟化，有助於激勵市場氣氛，跌深環境下，預期台股有機會在第四季出現反彈行情。

日盛台灣永續成長股息基金投資團隊指出，當前期貨市場仍認為明年3月利率可能觸頂、但預期幅度增1碼至5％～5.25％的更高區間。台股10月並未隨國際股市反彈，在11月反而較有補漲空間，加上目前日K線與年線乖離達20％，指數再向下空間有限。

大華優利高填息30擬定經理人鄭翰紘表示，目前位於景氣循環末段，成長股表現相對不振，建議投資人透過價值型投資，挑選穩健配發股利的企業。