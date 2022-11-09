前進台股 觀察三大落底訊號

台股今年以來表現，可說是全球主要國家中較為落後。施羅德台股投資團隊分析，今年表現欠佳，可說是「內憂外患」並至，雖目前落底訊號未見，但也認為，未來再跌空間有限。且台股在過去從未有連續兩年負報酬的表現，今年跌深，反而讓投資人可以對明年表現高度期待。

施羅德台灣樂活中小基金經理人葉獻文認為，可從三個面向觀察落底指標，做為進場的參考點。

葉獻文認為，目前的獲利預估仍偏樂觀、尚未完全反映明年企業的實際表現。以過去經驗來說，如果股市當年度有雙位數的跌幅，通常也會反映出明年企業獲利有明顯的衰退。以今年來說，股市已達30％的跌幅，但整體對明年的整體獲利預期僅有3％～4％的衰退，顯然還是偏樂觀，特別是在金融業、半導體等產業，預期在明年第一季能見到獲利明顯下修，在真實反映明年下，股市也才能落底。

至於籌碼面，葉獻文解釋，今年以來外資賣超台股約達新台幣1.3兆元，超過南韓，特別是新台幣持續走弱、資金出走，也連帶影響台股評價。舉例來說，在過去2020以及2021年，外資全年雖為賣超，但新台幣並未走貶，也讓台股的PB（股價淨值比）達到平均2的水準；而以今年來說，新台幣對美元持續走弱，目前的評價也僅有1.4～1.8，當然不利台股表現。因此，端看新台幣何時能走穩，也是落底的指標之一。

最後則是技術面，葉獻文認為，盤面落底訊號中，最常見的就是「量縮整理」。目前觀察到，有量縮的情況，但還未見低點盤整，因此預期還未落底。另外也有爆量反轉的可能，但在貨幣政策緊縮的環境中，這個目前較不會發生。不過他也提醒，以技術面預測股市表現有其限制，投資人不可盡信。

整體來說，施羅德台股投資團隊認為，目前落底訊號未見，但也認為，未來再跌空間有限。

葉獻文說，目前股市幾乎已充分反映至明年基本面，而現在的盤面未定，加上台海之間的疑慮升溫。觀察過去20年來台股有雙位數跌幅的年度，共有五次，分別是2002年的兩國論、2008年的次貸風暴、2011年的歐債危機、2015年的亞洲金融風暴，以及今年政經雙重影響帶來的經濟衝擊。

負面的觀點是，目前尚未看到落底訊號，但正向來說，台股在過去從未有連續兩年負報酬的表現，今年的跌深，反而讓投資人可以對明年表現高度期待。