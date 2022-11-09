指數拉回 生技基金撿便宜趁現在

美國聯準會（Fed）第四季仍繼續升息的策略，法人預估還有機率升息2碼至3碼的空間，預計明年上半年後升息才可能放緩，過程中市場仍可能震盪波動，其中估值已修正或被低估的生技業，逢低單筆或是定期定額長線布局生技基金，指數拉回撿便宜趁現在。

回顧過去一年，生技股票在去年9月開始起跌，修正至今年第二季，生技股價指數已來到超跌區間，根據高盛證券8月報告，生技股評價仍低於10年平均標準差1倍以下，且指數曾低於過去金融海嘯2009年的最低點後反彈，顯示生技股價目前超級便宜，價格仍位於低檔位置，中長線投資價值已浮現。

根據投信投顧資料，Lipper統計至11月3日止，生技類股票基金11檔皆位於全球股票型74檔排名前四分之一，平均漲幅4.64％，遠勝過全球股票下跌4.87％。生技中以富蘭克林華美生技基金近三個月表現最佳，近三個月大漲9.58％，勝過同類基金漲4.64％，也勝過全球型平均下跌4.87％，且近一個月漲幅3.76％，也勝全球股票型1.26％漲幅，表現相對亮眼。

展望後市，產業分析師認為，生技市場氛圍持續轉好，買盤正恢復中，產業後續仍有幾大亮點可期待，包括mRNA癌症新藥研發、罕見疾病的藥物研發、阿茲海默症數據和生技併購案等，未來皆有機會驅動相關股價表現。

銀行財富管理處表示，生技因全球人類醫療治病用藥剛性需求，儘管上半年仍受升息、股市震盪、經濟不確定性等影響，但目前已經看見生技指數落底反彈，且仍處於低平均一個標準差位置，相對過去平均便宜，建議趁早逢低入手，不妨趁目前時機考慮回補，中長期投資。

資產管理業者分析，第三季財報陸續揭露後，發現大型生技製藥對明年展望樂觀，其中大型生技製藥、通路商、醫療保險等次產業，還上調明年EPS預估，且相較S&P500其他產業，展望更看好，建議趁低檔及時入手，或定期定額長期投資。