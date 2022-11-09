兩優勢 醫療保健投資價值現

全球醫療指數本益比自20倍下降至16.3倍，來到近八年的相對低檔，在獲利展望方面，分析師估計明年EPS成長率可達9.3％，優於大部分的產業，其中，透過醫療保健產業結合預防保健所形成的「醫療保健新趨勢策略」EPS成長率更可達12.6％，投資價值浮現。

另一方面，醫療保健產業無論景氣好壞都屬於必要支出，不太受景氣影響，在目前市場大幅震盪下，為絕佳資金避風港。

台新醫療保健新趨勢基金經理人黃俊晏表示，我們正經歷空前醫學創新的時期，主要歸功於21世紀初人類基因體成功解碼，帶動新治療的爆炸性成長。2017～2021年，全球醫療保健支出每年持續以4.1％的速率成長，攀升的醫療支出，意味著大眾對藥物、醫療服務、醫療器材的需求增加。而老齡化也將持續推動醫療產業革命性商機。

群益全球關鍵生技基金經理人蔡詠裕表示，升息帶動資金兩大流動趨勢，一是對於升息循環的預期，資金將持續從債市流向股市，二是美元走強，可望使資金從原物料市場移往受惠景氣復甦的成長型類股，兩大趨勢皆利於美股醫療生技產業中長線表現。

整體而言，生技族群因臨床試驗解盲成功以及併購題材發酵，商機擴大下，長多趨勢不變。加上今年經FDA核准的多為重磅級新藥，同時第四季也有多場重量級醫療研討會登場，相關臨床成果與商機議題有望釋出，中長期表現並不看淡。

鋒裕匯理投信表示，隨著先進醫療科技推出的革命性技術，除了為原有的醫療方式或設備帶來變革之外，也進而成為該領域的龍頭廠商，藉由研發提升優勢，擴大市佔規模、獲利表現與財務體質，整體產業投資前景看好。

富蘭克林華美生技基金經理人劉翠玲表示，醫療保健產業中醫療通路與服務、製藥等防禦性領域，有望再次吸引資金進駐；生技族群持續受惠臨床數據成功解盲、藥證獲批與併購等相關題材，持續展現其創新趨勢與剛性需求特性，後續仍可期待。

野村全球生技醫療基金經理人呂丹嵐表示，投資策略方面，同時考量通膨及升息環境的影響，增持保險和管理式照護產業及藥廠。並偏好未來新藥產品進程較佳的大型生技公司以及評價過低或製程具可期待性的藥廠。此外，擁有具潛力的技術平台公司例如Bispecific技術、mRNA技術、基因編輯Crispr技術等，亦為看好標的。