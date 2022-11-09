二十大後人心穩定 陸股ETF漲聲響起

觀察大陸二十大會議結束以來，MSCI中國指數上漲10.02％、深圳成份漲4.61％、深圳綜合漲4.54％、滬深300指數漲3.68％、上證漲3.13％，因會議後不確定因素解除，陸股展開一波上漲行情，連帶陸股ETF表現水漲船高，後市行情仍可期。

投信法人表示，二十大會議安全與發展，被認為是未來發展重點之一，對金融市場也是新的機會，投資跟著政策走，選擇對的受惠產業，將來獲利契機大，其中深中小企業100指數，主要特色以境內關鍵趨勢產業為主，這些產業的科技自主與創新政策受惠程度最高，有利透過連結中小板指數的大陸ETF，掌握陸股投資契機。

群益投信指出，陸股向來是「政策市」，股市往往照著政府的步調而受到壓抑或有所發揮，二十大強調中國式現代化為大陸未來經濟發展的中心任務，基於國情特色，包括人口規模巨大、共同富裕、物質精神雙文明、人與自然和諧共生、和平發展。外交上仍會持續開放，推動共建「一帶一路」高品質發展。

各個行業自主可控的提升，成未來產業發展重心，保障發展安全，供應鏈安全，能源和糧食安全。深証中小ETF本身具有汰弱留強，及掌握並動態調整佈局，具發產潛力產業的特色，適合做為投資陸股大趨勢的最佳工具。

群益深証中小100ETF（00643）經理人張菁惠分析，二十大召開後，市場原擔心集權統治取代過去的共同領導，可能導致偏向左派的政策走向，對未來大陸經濟走向不利。但觀察新的中央政治局24位委員名單，可看出未來對製造與高科技產業的重視。

深中小企業100指數產業聚焦於新能源車、半導體、5G、AI、碳中和及數位服務等，多為帶動未來成長的關鍵趨勢產業，重點持股也多位於該關鍵趨勢產業的龍頭地位。

以電動車為例，大陸電動車廠下游需求仍相當旺盛，且市場已由政策推動轉為市場內生成長型態，相關投資契機未來不容小覷，受惠融資解放政策，深中小100指數運行走勢轉為動能趨動，有利順勢而行，把握投資契機。