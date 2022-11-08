建商工期延長 銀行貸款塞車

據指出，由於缺工缺料問題原本就已嚴重，「通膨」效應更產生雪上加霜的衝擊，已造成建商在銀行體系的土建融案貸款「塞車」，對此銀行業者直言，因為缺工缺料的問題，使得原本建商預期一、兩年之內就能完工的建案，現在連三年都蓋不好，已造成銀行在舊案與新案之間資金的「排擠效果」。

銀行業者直言，只要舊的建案因為工期延長、還不了款，那新的建案就無法向銀行申貸，或是即便申貸已完成，但卻撥不了款。

銀行主管進而分析，最主要是銀行法第72條之2的限制，使得銀在有限的部位之下：「舊的不去新的不能進來。」倘若沒蓋好，工期延長的情況之下，建商就不能還錢，銀行無法再受理新的建案貸款申請。

另一個同樣嚴重的問題，在於央行為了避免建商養地，要求建商限期18個月之內開工的政策，現在因為通膨加劇興建成本飆漲的衝擊，已使多數建商面臨旗下土地即使建材成本大漲，也不得不開工，土地愈多，這類被迫開工、工期延長的問題就愈大，也有建商是18個月大限到了，必須開工，但銀行卻卡在銀行法第72條之2的上限已到，因此無法再撥入建融資金，使建商在銀行體系裡不得不到處求貸，連銀行開出3％的高利也只能照單全收。

建商的資金吃緊，也影響國銀體系的新台幣存款變動。銀行業者也透露，由於建商資金吃緊，因此今年以來動用在銀行體系的存款部位愈來愈多，其中新台幣存款今年增幅普遍遠低於美元為首的外幣存款，除了企業集團希望透過美元資產來套利的企圖心，以及央行已透過兩度拉高存款準備率回收了超過2,000億元的銀行體系資金之外，以往是銀行存款大戶的建商，因為土建融成數降低、工期延長而不得不多動用存款資金來彌補，建商開始大舉動用在銀行體系的存款資金，亦成為多家銀行目前新台幣存款的重要「減項」。