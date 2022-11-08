銀行衝房貸 瞄準自住、優質客戶

公股銀行統計最新房貸數據，房貸餘額較去年底多為持平或小幅成長，不過因房市買賣方觀望氣氛濃厚，因此第四季房貸業務衝刺方向將以自住、優質客戶為優先。

第一銀行統計最新房貸餘額約5,580億元，目前房市以自住買盤為主，將以首購自住客群為首要目標。合庫銀行房貸餘額為6,128億元，土地銀行房貸餘額約9,200億元，成長原因主要是土建融建案陸續興建完工交屋撥款。

其中，華南銀行為增加與同業間商品之區隔性，目前提供「優質首購客群」最長4年寬限期，惟需酌予加碼貸款利率3～5個基本點，以反應風險貼水。

一銀房貸推二大策略，一是提高自住客群占比，並以首購自住客群為首要目標，並衝刺青安貸款。

二是加強推展理財型房貸，除購屋貸款的新戶，對於已攤還一定金額的房貸舊戶，主動推廣理財型房貸，銀行提供額度給客戶，在貸款額度內客戶可循環使用，隨借隨還，按實際動用天數計息。

彰化銀行指出，房貸業務以自住需求與優質客群為主力，如公教、專業人士、上市櫃員工及高收入者。另外，為提升房貸客群黏著度暨提升銀行利差，將加強理財型房貸的推展。

對於後續房市看法，房貸龍頭土銀指出，房市政策效應影響短期投機買盤逐步退場，自住買盤因房價所得比攀升、國內利率進入升息循環及經濟前景下修，購屋意願持續下降。

惟缺工缺料情形未明顯緩解，營建成本居高不下，致使新推建案開價不易下跌，買賣雙方價格認知差距或將進一步擴大，影響短期房市交易價量表現，長期則須視營建成本、國內利率及房市政策等重要變數發展而定。

華銀主管指出，預期第四季房市回溫有限，將呈現量縮態勢，若成交量持續下滑，後續房價可能面臨修正，房市仍應審慎看待。