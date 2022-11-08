非投資級債基金 續當資金避風港

美國聯準會（Fed）第四度升息3碼後，且市場預期12月將持續升息，根據統計，整體債券基金雖為賣超，近周賣超38.4億美元，然由於非投資等級債基金卻連二周買超，單周買超34.4億美元。各區域非投資等級債資金流向，富達表示，美國非投資等級債連二周買超，截至11月2日為止，單周買超40.2億美元；歐洲非投資等級債也轉為買超，單周買超1.8億美元；只有亞洲非投資等級債連18周賣超，但單周賣超金額只有6,314萬美元。

至於新興市場債券資金流向部分，富達進一步指出，新興市場美元債基金連11周賣超，單周賣超19.8億美元；新興市場當地貨幣計價債基金更連30周賣超，單周賣超15.6億美元。

針對非投資級債後市，為壓抑通膨，聯準會再度升息3碼，儘管市場預期聯準會升息速度可能放緩，然升息時間可能拉長，也使得終期利率水準預期向上攀升。

第一金全球非投資等級債券基金經理人呂彥慧指出，在美元持續升息的預期下，非美元貨幣續偏弱勢，新興市場貨幣承壓。美國非投資等級債在近期金融環境趨緊、經濟成長下滑中，違約率尚未大幅攀升，顯示美國企業具韌性，研判殖利率攀升將帶動投資吸引力，合理投資價值浮現吸引資金回流。

台新優先順位資產扺押非投資等級債券基金經理人李怡慧表示，非投資等級債券在今年大幅回檔之後，推高殖利率，據外資專業機構估計，美國非投資等級債券今年殖利率已升高至7.5％以上，由於企業基本面無虞，預估違約率僅1.3％，預期違約率明年仍將維持低檔，美國非投資等級債券後市看俏。

法人建議，投資人可於震盪時逢低承接，並以集中於BB債券、企業體質健全、具優先擔保優勢的債券逢低布局。