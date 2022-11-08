緊盯升息 新興債低接卡位

近幾年先後受到新冠疫情、俄烏戰爭、大陸經濟降溫、美國快步升息等眾多利空夾擊，新興債表現相對弱勢，市場正在等待聯準會停止升息，法人預估聯準會有機會到明年3月停止升息，債券價格有機會在之前提前落底，可留意新興債低接機會。

富蘭克林證券投顧表示，根據FedWatch預估，聯準本波升息循環終點可能落在明年3月的5％～5.25％，並可能於同年9月開始降息。觀察此波美國通膨高漲主要來自疫情後的供應鏈瓶頸與疫情期間的遞延需求所引發，之後就業市場的緊繃及薪資的上漲，導致通膨產生居高不下。

至於新興國家通膨主要來自於食物和商品價格的上漲，包括產能利用率、就業市場狀況並非造成通膨的主因，儘管如印度、印尼通膨超出央行目標，但並不嚴重，整體新興國家體質比過去幾次危機時要好很多。

台新ESG新興市場債券基金經理人尹晟龢表示，資產管理公司AXA將明年成長國家經濟增長率由1.1％下修至0.1％，不過，新興市場則維持3.9％的經濟增速，尤其拉美地區上修至2％、亞洲地區更上修至5.1％，顯示新興市場經濟動能具有韌性。分析師估計明年上半年，新興央行態度相較今年將顯得更中性、下半年轉為降息，有助於帶動新興市場債券的漲升行情。

NN（L）新興市場債券基金經理人胡璋健表示，短期內市場主要聚焦在俄烏戰爭、通膨、央行貨幣政策以及大陸清零防疫政策等，總體經濟環境變數仍多，短線布局策略應須更為審慎，隨著市場過度反應風險因素，一些投資機會也開始浮現。目前新興債利差有較大收斂空間，評價面極具優勢，而且殖利率水準極高，投資吸引力極強，成為新興債市的中長期關鍵利多。

柏瑞投信指出，新興市場企業的淨槓桿率位於十年最低的水位。此外，透過價格轉嫁給消費者，降低高原物料成本對企業獲利的侵蝕，企業的獲利能力與信用基本面仍維持相對穩定，因此，對於新興市場企業債後市維持中性偏正向的看法。

在新興市場債中，富蘭克林證券投顧相對看好波灣債，而在今年新興市場債普遍大跌之際，波灣債跌勢僅為整體新興債市跌幅的一半多一些。全球市場的升息潮可望於年底至明年初逐漸緩解，投資人不妨可留意新興市場債低接投資機會。