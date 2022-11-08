短線波動大 多重資產分散風險

美國聯準會貨幣政策明顯趨緊之下，美股與債市今年來普遍下跌，兩年期公債殖利率來到4.66％，是雷曼危機以來的最高水準。即使投資於多重資產組合，今年以來跌幅已不小，法人表示，股市落底訊號出現之前，股市震盪欲小不易，若透過多重資產布局分散風險，不僅可發揮短期抗震效果，後續反彈機會可期。

歐洲可能的衰退與大陸經濟增長疲弱所致，富達領先指標已連續14個月低於平均水準，受能源價格下跌和強勁就業的推動，各地區的消費者情緒有所改善，但消費者與勞動部門仍處於左下現象；全球貿易狀況與上月持平，貿易前景則更為悲觀。

富達國際表示，由於高通膨使全球央行持續緊縮，股票的評價及獲利預期持續下降。在當前環境下，選擇持續減持股票及信用債券；政府公債隨著通膨路徑不確定性、歐洲能源危機使政府公債目前仍存在一定風險，但在防禦前提下，目前仍傾向增持政府公債及現金。

凱基收益成長多重資產基金經理人李怡勳表示，整體來說，目前景氣週期來到擴張至循環的末段，最快明年第一季就可能進入衰退；但由當前數據來看，消費者和企業信用狀況仍良好，顯示即便進入衰退，也有很大機率是輕度衰退。只是聯準會緊縮政策仍將持續一段時間，因此，短線股債波動恐仍偏高，宜耐心等待更多數據落底。

回顧歷次股市大跌事件，若以50％美股加50％美債作多重組合可以顯著抗跌跟漲，凱基投信表示，如2008年金融海嘯期間，美國S&P500指數重挫逾50％，同期間多重資產組合的跌幅還不到30％，觸底後1年可彈升約38％。