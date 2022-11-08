2023投資預測 優質股債上相

今年全球主要股債匯市場都遭遇修正。展望明年，大多研究機構預期全球經濟成長趨緩、投資操作不易。施羅德投資多元資產團隊於今年的預期準確率8成，是施羅德開始年度預測以來的最佳表現。施羅德亞洲多元資產團隊最高主管近藤敬子（Keiko Kondo）表示，經濟衰退與否以及聯準會動向，是決定明年展望的兩大核心。

目前預期，在通膨未見明顯緩減下、全球央行仍會持續升息，也恐怕埋下經濟成長的隱憂。在此情況下，明年的投資重點會是投資等級債、短天期非投資等級債；另外，有鑑於今年的股市大幅修正，剛好提供進場的機會點，看好優質企業股票以及大陸股市。

今年走強的美元、大幅貶值的日圓，在明年有可能上演逆轉行情。最後是永續議題未歇，乾淨能源股票會是其中的核心，還有是另類資產也應納入布局。整體來說，以多元資產動態調整，會是明年投資的較佳方式。

今年可說是讓投資人心碎的一年。不管是股票市場或者是債券市場，都創下了歷史上報酬率極差的紀錄。特別美國十年期公債，其報酬率為-17.2％，甚至是1900年以來最低。

但從過去經驗來看，近藤敬子表示，投資市場在大跌之後、往往伴隨著大漲，明年應當是債券投資的好年。

至於股票市場，近藤敬子認為明年可望迎來轉折點。就過去數據分析，空頭市場通常在企業盈餘進入復甦階段的前9個月落底，股市也當反轉向上，因此就時間點推估，明年會是投入股市的好時機。

近藤敬子強調，相較於全球股市、反而更應該聚焦在優質股票，而香港／大陸股市也可望有表現機會。所謂的「優質股票」就是即便處在通膨升溫以及政策緊縮的環境下、能擁有較高獲利率與較低槓桿倍數的企業，也就是韌性企業；另外，是新興市場於今年普遍表現不佳，但預期香港／大陸股市有機會在明年回歸均值並且表現領先。

此外，近藤敬子也預期明年匯率表現會反轉，美元會走弱以及日圓會轉強。

他指出，明年全球經濟成長面臨阻力，但不失為長線投資的好時機，建議聚焦在永續投資中的乾淨能源、另類資產，以平衡投資組合。