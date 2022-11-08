雙電趨勢 智慧聯網電動車基金吸睛

近年來極端氣候、地緣衝突影響，部分地區面對電力供應的挑戰，愈來愈多國家將多元電力如太陽能與風電、儲能設備發展訂為重要政策，且全球減碳共同目標，帶動電動車興起，多元電力與電動車兩大趨勢成型，造就雙電兆元商機投資新主流，智慧聯網電動車基金鎖定雙電兩大主題，有利一次掌握全球電力轉型與移動革命大趨勢。

群益投信表示，電力是現代生活中最不可或缺的一部分，無論是產業發展或日常生活，都需有足夠且穩定的供電才得以運行，電動車也要電力才得以驅動。雙電在各國政策大力支持下，相關產業成為投資焦點，市場預估2021至2050年太陽能與風力等每年投資金額高達3.3兆美元、2030年全球電動車電池規模有望達0.25兆美元、2035年電動車產值上看6兆美元、2050年商機將達7兆美元，合計雙電商機上看百兆美元，投資潛力可期。

群益投信瞄準電力與電動車的雙電題材，推出「群益智慧聯網電動車基金」，聚焦「棄油轉電」破壞式創新技術四大領域，即電動車、電力商機、智動駕駛、車聯網，提供市場參與未來30年全球變革趨勢，尋求受惠轉型趨勢的投資新機會，強調有別於傳統著重電動車單一題材的基金與ETF。

群益智慧聯網電動車基金經理人洪玉婷指出，在各國政策鼓勵之下，全球電動車銷量持續增長，電動車已是各國際大廠競相發展布局的領域，相關零組件與基建發展可期，包括電池、馬達、中控面板、車用晶片、充電槍、充電樁、先進駕駛輔助系統等成長性佳。

電力商機方面，近年來全球大城市頻傳缺電，俄烏戰事更令國際更加注重棄油轉電議題，使得太陽能、風力等多元電力發展，成為各國重點政策。