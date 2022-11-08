電動車夯 主動型基金搶商機

聯準會（Fed）11月再升息3碼，符合市場預期，美股啟動反彈，但預料後市震盪風險未除，其中處於高成長期的電動車，調研機構預估，全球年銷售量有逾3成高成長率，大陸新能源大廠預估明年裝機量高成長達50％，顯示電動車明年仍是少數亮眼產業，有利透過主動型基金布局，參與大增長商機。

日盛全球智能車基金研究團隊表示，展望明年大陸新能源汽車策略友善，延續免徵車輛購置稅政策。美國受惠「降低通膨法案」通過使補貼增加，將加速電動車銷量增長。歐盟達成協議，2035年起實質禁售新燃油車，重塑交通運輸，激化車商轉型電動車。因此，根據調研機構預估，明年電動車銷量將再成長35％至1,431萬輛。

台新智慧生活基金經理人蘇聖峰指出，根據TrendForce旗下拓墣產業研究院報告，新車市場具備聯網功能車輛佔比持續提升，預估2025數量將接近7,400萬輛，滲透率達80％。去年小米董事會批准智能電動汽車業務立項，成立一家全資子公司，估計電動汽車業務項目首期投資為人民幣100億元，未來十年投資額100億美元，智能車概念股後市行情可期。

群益智慧聯網電動車基金經理人洪玉婷認為，電動車將是未來移動工具的主流，掀起新一波產業革命，包括馬達與電池、自動駕駛、車用零組件、整車製造等，產業成長性看好，投資前景也值得期待，並帶動電力需求增加，包括太陽能發電、智慧電網、儲能管理等中長期趨勢看好，成為重要的投資板塊。

日盛全球智能車基金研究團隊分析，美國正邁入新車型週期，政策新進展及能源價格上升，均確立電動化趨勢，且設定2030年零排放汽車銷量市占比50％目標，因供需兩端刺激而快速增長，電動車產業鏈需求上升，建議透過布局主動型基金，參與電動車增長龐大商機。