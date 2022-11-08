降持股抗波動台股平衡基金 逆風展優勢

第四季以來美股、台股震盪。投信法人指出，股債皆有布局、持股相對彈性的台股平衡型基金陸續降低持股水位因應市場震盪，近月表現較大盤及台股股票型基金抗跌。

復華傳家基金經理人郭家宏表示，聯準會官員仍持續釋出明年內不降息的鷹派論調，歐洲能源斷供及通膨壓力升溫下歐洲央行可能被迫大幅升息。電子業庫存將調整至年底，但通膨將降溫、經濟惡性循環源頭可望開始改善，股市將隨聯準會政策態度變化震盪築底，因應市場不確定性，操作上將偏重均衡配置，同時配置債券部位控制下檔風險。

日盛台灣多重資產基金研究團隊表示，因美國就業與通膨數據偏熱，FOMC於11月升息3碼，面對震盪加劇的市場，建議可納入股債混合的台灣多重資產基金抵禦波動。預估明年金融市場具反彈可能但預期波動仍在，台灣特別股以及台灣可轉債抗波動成效佳，且具有長期穩定表現優勢，是投資人避震、對抗通膨的最佳工具。

台新高股息平衡基金經理人劉宇衡表示，在技術面上，台股在K值降至極低值以下後，短線反彈可期，在產業上，外資在庫存之研判上也認為目前正進入谷底調整，明年第二季可望達到反轉往上機會，以股價領先角度來看，短期反彈後可等待中期回升的時間點。

由於短線震盪大，在操作上可以長期配息穩定為主要核心持股方向，以降低波動度，優先布局殖利率在市場均值之上且有高度成長之標的，高股息相關族群看好台積電供應鏈及半導體相關利基股。

富邦台美雙星多重資產基金經理人薛博升指出，無論經濟週期如何變化，美國的創新能力與台灣的管理能力仍然是世界經濟舞台上的主要領導者。而台灣與美國市場也因此提供了更多的成長潛力。尤其是現在經濟週期正在緊縮，更加可以看出是誰在裸泳。

復華神盾基金經理人董建維表示，全球半導體業持續庫存調整，加上目前市場氣氛面偏保守，因此台股仍將在區間震盪的機率較大，操作策略維持控制在中性持股水位，靜待貨幣政策與基本面轉佳，持股以今、明兩年獲利仍持續成長的公司為主。