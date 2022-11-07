瑞銀首檔數位債券 兩交易所掛牌

數位資產並未因為比特幣價格腰折而消失，各國監理機構反而趁著此時祭出可實現的法規，UBS瑞士銀行最新在蘇黎世市場發行第一檔無擔保數位債券，最大強項是同時在SDX數位交易所（SIX Digital Exchange, SDX）和傳統SIX瑞士交易所（SIX Swiss Exchange, SIX）上雙重掛牌，投資人也可以同時在兩個交易所買賣，成為全世界第一檔「虛實整合」的金融債券。

瑞銀表示，該檔債券為3.75億瑞士法郎、3年期債券，票面利率2.33％，相較於瑞士10年期國債債券收益率1.181％，高出近1倍。

瑞銀表示，SDX是一個受監管的數位交易平台。透過這種債券，瑞銀讓投資人能夠投資數位債券，不必擔憂有沒有區塊鏈基礎設施，而且創新技術可以使發行債券更快、更高效、更簡單。

加密貨幣價格隨著股市資金行情結束而下挫，部分炒作商品快速離開市場，少了投機份子、詐騙洗錢的交易平台，面臨交易量縮減，留下多為忠實戶及信仰者。安靜而平和的市場，讓多國監管單位認為市場愈見秩序，鼓勵數位交易商靠向機構化。

香港政府近日首度公布香港發展虛擬資產的政策聲明，由香港財經事務及庫務局（FSTB）主導的政策，顯示政府與金融監管機構合力促進香港虛擬資產行業可持續和負責任的發展，準備加緊為虛擬資產服務商制定新的許可制度，邀請全球數位平台業者進入香港市場。據了解，香港將提供申請證券執照的明確流程，此項作法跟上新加坡、美國。

台灣對於加密貨幣交易平台以洗錢防制為由、亦為監管主軸，針對國際趨勢，有台灣團隊發聲，希望各部會亦能依循國際發照作法，若是通過新法，願意繼續留在台灣發展，若需走向國際市場，將以轉進香港為第一優先。