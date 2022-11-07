多頭仍在 有利印度基金定期定額

今年以來印度股市多頭凌厲，9月短暫修正後，10月即快速反彈，多頭行情並未被國際負面情勢破壞，根據印度溫度計指數來看，從前一個月114.2降至110.3，投資建議維持「股債平衡配置」，但人口紅利、健康稅收、企業獲利佳、改革政策等驅動，股市後市看好，有利定期定額布局印度基金。

瀚亞印度基金經理人林庭樟表示，印度企業獲利維持強勁動能，預估今明年獲利平均年增長仍有13％至14％，成為股市最大驅動力，其中金融、消費族群將直接受惠。印度央行積極連續升息措施，外資近期小幅賣超，但內資動能不減，10月當地共同基金持續買超13億美元，今年截至9月底，累計買超約321億美元。

群益印度中小基金經理人林光佑指出，印度經濟面強勁，企業獲利年增率仍可望維持雙位數增速，基本面保持穩健，排燈節及傳統婚慶旺季刺激消費，為股市提供上漲動能，股市後續表現可期，看好工業、消費、房地產、資本設備等可持續留意。

台新印度基金經理人黃俊晏認為，印度經濟具韌性與活力，股市下半年來反彈尚未到滿足點，且高盛預估今明年企業獲利分別成長17％與13％，尤其歷經半年多打底，創造相對低買點，有利回檔修正逢低分批布局。

印度資產管理公司ICICIPRU強調，印度股市估值較高，其實並不算貴，雖因升息、通膨上揚、盧比貶值及貿易逆差等挑戰，股市偶有波動，但有利的人口結構、健康稅收、企業獲利佳、政府改革政策等，股市後市仍看好。

林庭樟認為，夏季季風雨量高於平均，有利進通膨下滑，且傳統節日「排燈節」帶動內需消費旺季，行情看好至年底，建議可持續定期定額參與該市場，擴大長期持有。因內需消費已完全復甦，且逐步反映在股市及相關產業，可關注銀行、汽車、基礎設施等。