印巴基金淨值逆勢衝高 後市績效有錢景

全球股市今年以來震盪劇烈，海外基金績效受衝擊，但仍有淨值衝高的基金，主要為印度、巴西、生技，其中印度與巴西的優勢產業具互補性，有利發揮進可攻、退可守效果，且統計2000年以來的下半年，新興股市表現均優於成熟股市，其中印度、巴西漲幅1成左右表現最佳，布局印巴相關基金，後續績效亮眼可期。

群益印巴雙星基金經理人向思穎分析，印度股市在全球股市市值排名上躍居第四，經濟結構以內需為重，因此刺激經濟政策，對振興國內景氣的效益較直接，綜合考量政策直接效益與評價面，預期印度股市的反彈幅度相對更加可觀。且除市值成長外，印度具備基本面改善、政策加持等優勢，仍是深具投資價值的好標的。

台新印度基金經理人黃俊晏表示，印度9月製造業PMI為55.1，連續15個月擴張，服務業PMI為57.2，也擴張長達14個月，且經濟學家調查顯示，印度經濟衰退機率為零，持續反映經濟韌性與活力。第二季企業營收與盈餘成長性雙位數成長，緩解盈餘預估下修，且股市下半年為傳統旺季，短線反彈尚未到滿足點，且外資過去一年半以來累計鉅額賣超有待回補，提供上檔空間。

富蘭克林證券投顧認為，印度為亞洲內需成長前景最佳的國家，國際貨幣基金（IMF）預估其今明兩年經濟成長率6.8％與6.1％，居主要國家最強勁。雖然面對全球金融市場震盪，可能影響印度股市表現，但成長動能強勁，外資布局比重低，及內資動能旺盛，仍有助股市表現。

向思穎指出，巴西股市處於升息循環結束階段，且通膨下降、就業增加、消費者信心上升，及經濟動能明顯回復，目前本益比6.3，遠低於過去五年平均15.2，長期投資價值浮現，後市建議以選股為主，原物料、能源、必須消費等獲利前景較佳產業，可持續關注。