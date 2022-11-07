高品質債券 抵禦黑天鵝擾動

美國10年期公債殖利率飆升突破4.15％，市場對美國經濟衰退的擔憂再加大。投信法人指出，長天期美元債殖利率或已觸頂，強勢美元提高美元資產投資價值，未來一年全球景氣衰退風險無可避免，提供安全性資產、高品質債券較佳投資契機，以抵禦這波經濟擾動期。

現階多數投資人仍認為應該拉長債券投資存續期以因應經濟衰退環境。第一金美國100大企業債券基金經理人黃子祐指出，風險攀升階段，美元仍將持續走升，現階段投資人對於持有風險性資產缺乏信心，持有現金與低風險資產的比例大幅提升，美元成為重要避險資產，而近期美債殖利率攀升突破4％，也提高投資人選擇參與高品質美元債券的投資勝率。

根據資料統計，過去十年美國投資級公司債報酬風險比為0.53，更優於全球投資級公司債的0.32，黃子祐建議，現階段市場波動風險仍大，挑選美國高品質債的投資效率較佳。

永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金經理人林永祥表示，美元A級公司債是投資級債券當中，信用評等僅次於美國公債的高品質債券，避險效果也較一般投資級債更貼近美國公債，同時又擁有高於公債殖利率收益的屬性。

法人指出，美國10月綜合採購經理人指數（PMI）連續四個月萎縮，景氣下行風險已然浮現。市場預期美國基準利率峰值不再遙遠，聯準會正進入放緩升息、終至停止升息的階段，債市轉折點可能即將到來，此時正是逢低布局美國優質企業發行的投資等級債良機。

中信高評級公司債經理人游忠憲表示，當聯準會升息已進入末升段，市場也逐步反映後續升息幅度，預期投等債的投資價值已逐漸浮現，依照歷史經驗，當升息達頂峰時，高評級債券價格中長期也會有亮眼表現，因此在市場疑慮猶存之際，投資級債ETF對投資人而言，長期穩定收息之外，還有望賺資本利得，但操作上仍以謹慎為重，以定期定額布局可減少資金風險。