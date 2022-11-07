3原則 打造黃金比例債券組合

債市仍受美國10年期公債殖利率、地緣政治與2023年經濟前景等不確定性而波動，但隨著時間愈來愈往這波升息循環的終點靠攏，法人指出，現階段宜把握「抗震、優質、收益」三原則打造黃金比例的新平衡債券投組，成為當前布局債市的較佳策略。

根據理柏統計，美元債券基金近一個月平均表現轉正；今年來前六強跌幅更收斂到2％以內；其中安聯美國收益基金-AM穩定月收類股（美元）年初迄今表現翻正，顯示聚焦美元高評級債券、掌握新平衡的美元債券收益組合，更能應對現階段債市波動、但是投資魅力也逐步浮現的大環境。

安聯投信表示，現階段市場預估年底前仍有5碼升息空間，並於明年第一季再次升息1碼。 根據歷史經驗，10年期公債殖利率觸頂水位與時機點皆貼近升息循環的尾巴、且市場可能過度反應利率預期。

以歷史經驗推估，目前殖利率水準已大致反應這波升息循環目標，債券投資底部浮現。策略上，安聯投信建議，現階段布局債市可把握抗震、優質、收益三原則。以美收策略為例，2成公債建置抗震基底、5成投資等級債聚焦高評級債、3成非投資等級債、策略性掌握收益機會。

展望後市，就未來一年和長期（5至10年）通膨預期而言，消費者、企業調查和基於市場指標均指向物價將穩定下來，儘管通膨率以歷史標準衡量仍處高位。目前全球主要央行將聚焦於較長期的通膨預期，但一年的通膨預期很可能將是決定企業定價行為和勞工工資要求的關鍵因素。

永豐投顧總代理羅素表示，現在美國國債收益率的交易價格遠高於通貨膨脹預期，投機投資者已大量做空債券，投資潛力浮現，且隨著經濟衰退風險升高，債券在投資組合中可以發揮重要的作用，且在殖利率攀升後，美國公債提供良好投資估值，雖高收益和投資級債券的利差接近長期平均水平，但具有投資吸引力。