美國投資級債 罕見買點來了

時序進入年底，回顧今年來股債資產皆受到美國升息影響，檢視各資產修正幅度，可發現美國投資級債罕見買點浮現，投信法人表示，今年全球股市修正23.5％，相較金融海嘯的55.7％仍有一段距離，相比之下，美國投資級債年迄今跌幅高達25.4％，不僅為股債資產修正幅度最大，甚至超越金融海嘯時的18.7％，更創下1970年代以來最大年度跌幅，也讓美國投資級企業債罕見的投資機會浮現。

PGIM保德信美國投資級企業債券基金經理人黃相慈表示，投資級債向來被視為安全性避險資產，自1974年以來長期不曾連續兩年出現負報酬，每年平均總報酬達7.2％，然今年飽受通膨與升息夾擊，年初相對高水位的資產評價遇上有史以來最快升息，導致今年以來相關資產跌幅超過25％，重挫程度大於1970年停滯性通膨時期。

黃相慈認為，在經歷本波資金外流後，目前已見到部分買盤緩步回流，雖然外部環境仍將主導美債利率震盪及市場情緒，但隨著評價已大幅修正，且全球經濟衰退預期升溫，美國投資級企業債的資金需求有望逐漸明朗化。

黃相慈分析，美國財報進入尾聲，目前近半數投資級企業已公布財報，美國國內營收占比高的企業獲利表現突出，其中以能源、汽車、運輸業成長性居前，至於強勢美元雖然弱化部份海外獲利占比較高的企業貢獻，但因為投資級債企業評等績優，市場仍看好其財務體質及營運前景，因此整體投資級債利差並未擴大。

投信法人分析，看好投資級債每日成交額約為非投資級債的1.7倍，整體市值平均為非投資級債的逾4倍，不僅流動性佳，當市場震盪時更具有強化抵禦外部風險的能力，且今年聯準會加速升息帶動公債殖利率急速上升，讓美債利率在成熟國家公債間保有相對優勢，美國投資級企業債因為保有利差優勢而更具吸引力，建議投資人以多元分散產業方式持債，以追求後續美國投資級債的彈升與收益能力。

富蘭克林證券投顧表示，隨著主要央行升息速度放緩或甚至到末段的階段，建議投資人可掌握各債券殖利率已墊高的投資機會，先以美元計價全球複合債型基金為核心配置，廣納具防禦性的美國公債或政府擔保抵押債，以及具收益性的優質利差信用債，迎接債市多頭行情。