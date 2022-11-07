台股高息資產 撿便宜時點到

近期台股出現反彈，投信法人表示，高息資產除具備易漲抗跌的特性外，有息保護亦相對不受升息利空衝擊，投資價值將明顯優於一般資產，台股高息相關商品更是存股族投資人長期穩健投資的好選擇。

群益投信表示，今年台股受國際局勢拖累明顯修正，不過從存股的角度來看，指數跌勢也創造出新契機，值此之際正是布局台股高息的大好機會。

群益台灣精選高息ETF（00919）基金經理人謝明志表示，今年來台股表現落後整體新興市場，表明大部份利空已被市場消化，且現階段外資持股偏低、散戶佔大盤成交比重大幅低於2020年3月新冠疫情爆發時，籌碼歷經沈澱，未來一旦歐美通膨未再躥升，預期央行積極升息的態度也將軟化，屆時更易受到資金拉抬，對存股族而言效益更是加倍。

統計過去30年數據，加權指數先後經歷亞洲金融風暴、科技泡沫、911事件、金融海嘯及新冠疫情等重大事件引起股災，但仍有22個年度上漲，亦即台股長期呈現多頭趨勢，其中兼顧企業獲利成長性的高息股更有亮眼的表現，因此以存股的觀點出發，若在跌深的此時進場布局，獲得的潛在收益預期將更大。

日盛台灣永續成長股息基金投資團隊指出，近期美股走跌已逐步反映鷹派論調，而台股10月並未隨國際股市反彈，在11月反而較有補漲空間，加上目前日K線與年線乖離達20％，指數再向下空間有限。

大華優利高填息30擬定經理人鄭翰紘表示，目前位於景氣循環末段，成長股表現相對不振，建議投資人透過價值型投資，挑選穩健配發股利的企業，降低投資組合的震盪。

第一金店頭市場基金經理人許維哲指出，高通膨、高利率帶來資產價值重估，全球股市本益比調整，台股本益比也降至9.74倍，市場預期聯準會明年基準利率挑戰5％可能性，無風險利率攀升使市場重新定義高殖利率股投資價值，相對看好剛性需求股，如生技、民生消費、零售，及電動車等產業後市。

華南永昌台灣環境永續高股息指數基金經理人蔣松原指出，高股息基金除了能為投資人創造固定收益外，也有機會收益投資價差，建議投資人除了關注殖利率，仍必須兼顧產業成長性與ESG趨勢，才能打造穩健投資池。

復華傳家基金經理人郭家宏表示，電子業庫存將調整至年底，但通膨將降溫、經濟惡性循環源頭可望開始改善，股市將隨聯準會政策態度變化震盪築底，因應市場不確定性，操作上將偏重均衡配置，同時配置債券部位控制下檔風險。