台股狂失血 新興亞股中最慘

受惠於美股上周強勁反彈，帶動新興亞股走高，資金也回流。法人指出，綜觀上周資金動向，新興亞股單周淨流入26.6億美元，前三淨流入國家分別為印度、南韓及泰國，分別為18.5億美元、10.4億美元及3.7億美元，而台灣則持續遭外資提款，淨流出6.5億美元，為失血最多的新興亞洲經濟體。

中信臺灣智慧50 ETF（00912）經理人張圭慧表示，美國公布的非農就業人數高於市場預期，惟失業率小幅上漲至3.7％、且平均時薪年增率由5.0％下降至4.7％，升息效果於勞動市場已開始發酵，可望改善美國將公布的CPI數據。

CPI數據表現及期中選舉，此兩大關注重點將影響全球資金成本變化之預期，短期之內觀望情緒仍會延續，市場呈現盤整格局，投資人宜拉長操作期間，以長線資金佈局為主，長期看好具政策性題材之產業，如：綠能、電動車及網通等族群，而半導體族群也有望在一波修正調整後，從低檔反攻向上。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，越南央行一個月內升息兩次，進一步動搖投資者信心，讓原本就相當脆弱的情緒，更加雪上加霜，加上市場負面雜訊滿天飛，儘管多數都未經證實，但已影響散戶信心，導致越股上週表現相對弱勢。

張晨瑋提醒，投資人以散戶為大宗的越南股市，消息面容易影響投資市場，雖然短期之內股市表現受到影響，持續處於震盪格局，但外資直接投資數據仍維持成長，長期成長潛力仍未改變，短期須靜待市場信心回籠，以進一步反攻向上。群益印度中小基金經理人林光佑指出，全球主要股市仍持續飽受高通膨、主要央行鷹派立場、經濟增長前景放緩等因素干擾而波動劇烈，不過印度在其國內經濟仍舊強勁之下，股市表現也相對有撐。