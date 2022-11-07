股票基金紅火 陸股、美股最靚

根據EPFR Global統計，整體股票基金連四周買超，近周買超62.6億美元，以各地區股票基金來看，除了歐股基金、歐非中東股基金外，多數股票基金都呈現淨流入，其中美國股票基金和中國股票基金更連四周買超，全球股票入息基金近周也轉為買超，單周買超13.1億美元。

聯準會於11月利率決策會議在上周宣布再度調升3碼，但FOMC暗示未來的貨幣政策可能會出現轉變，於聲明中提到「在決定未來目標區間的升息步伐時，委員會將考慮貨幣政策的累積緊縮、貨幣政策影響經濟活動和通膨的滯後性，及經濟與金融發展」，外界解讀FOMC接下來將放緩升息步調，使風險性資產出現買盤。

若以單一國家股票基金資金流向，富達投信指出，美國股票基金也連四周買超，近周買超15.1億美元；中國基金更連十周買超，近周單周買超25.2億美元。不過，歐股基金賣超趨勢並未改變，歐股基金已連38周賣超，近周賣超8.7億美元。

產業類股基金方面，科技股基金連四周買超，單周買超13.1億美元；健康醫療類股基金則連三周買超，單周買超9.7億美元。但金融類股基金則轉為賣超，單周賣超5.2億美元。

根據富達統計，整體股票基金連四周買超，近周買超62.6億美元。美國股票基金和中國股票基金連四周買超，至於全球股票入息轉為買超，單周也買超13.1億美元。 針對美股基金後市，群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠表示，美國通膨維持高檔仍須時間緩解，故Fed貨幣政策不確定性仍高，股市料延續波動態勢，資金流動偏向保守，建議投資人在美股投資上，將資金多元配置在不同產業，以平衡投資組合波動，短期可留意能源與醫療保健股表現，中長期可持續看好包括雲端運算、人工智慧等長期發展趨勢向上之產業。

中信投信對陸股基金表示，後續可將持續關注大陸政策是否擴大推出新的利多政策及今年年底經濟工作會議方向，若有更多的政策端出，對經濟而言都是利多消息，有望帶動大陸基建、金融等族群的表現。