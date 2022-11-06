陸經濟穩增長 A股長線看好

大陸9月製造業PMI為50.1％，重返擴張區間，另外，9月貿易總出口略升至3,228億美元，較8月略增，9月貿易出超達847.4億美元，亦明顯優於8月的794億美元，顯示穩增長政策逐步發酵，對大陸經濟形成支撐，陸股長線看好。

台新中國政策趨勢基金經理人高依暄表示，大陸穩增長政策方向不變，房地產、基建逐步發力，防疫政策預期將會逐步放鬆，大陸經濟正進入緩步修復期。在穩增長政策方向不變下，建議採成長與消費二大區塊均衡配置，在成長股方面，可布局景氣度確定性較高的新能源、半導體板塊；在消費板塊方面，在市場預期防疫政策放鬆復背景下吸引力提高，關注疫後復甦的細分行業。

第一金中國世紀基金經理人張帆觀察，政治氛圍詭譎，加深外資對投資風險考量，大陸面臨新挑戰，相對看好剛性內需如醫療、核心消費股，藍籌金融股，及經濟結構轉型受惠股如碳中和、產業及消費升級等標的。

在陸、港股修正壓力中，張帆看好具備長期產業競爭力、投資價值優勢的藍籌金融股，與剛性需求的醫療及核心消費股等，此外，亦可留意經濟結構轉型挹注成長性的產業及個股，如碳中和、產業升級，及消費升級等相關投資機會，投資陸港股基金建議分批進場、定期定額投資。

日盛中國內需動力基金研究團隊表示，二十大明確強調高品質發展，市場估值偏低，關注後續催化劑。產業方面，長期仍然看好受益時代趨勢的行業龍頭，重點行業方向包括光伏設備，新能源汽車相關裝備。

兆豐中國A股基金研究團隊指出，市場期待中國國務院推動政策在第四季全面落實，以求鞏固企業穩定基礎、促進經濟穩健向上，估計政策面方向維持不變，有利驅動陸股後市的反彈表現。