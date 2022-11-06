智聯電動車基金 搶賺雙電商機

隨各國政府政策鼓勵，及全球減碳共識，電動車市場蓬勃發展，主要車廠規劃2030年底前投入電動車與車用電池的研發與生產經費，及採購所需原物料的金額，合計將達到近1.2兆美元，電動車及電力前景商機看好，有利透過結合電動車與電力題材的智慧聯網電動車基金，一舉掌握全球雙電商機。

群益智慧聯網電動車基金經理人洪玉婷指出，美國、歐盟、大陸、日本等主要國家皆針對降低碳排制定明確目標，禁售燃油車更是重點，讓市場對電動車需求持續攀升，促使國際大車廠先後投入電動車產銷、力拚轉型。市場預估2036年將來到黃金交叉，即電動車銷售占比將超過燃油車，2035年電動車產值上看6兆美元，滲透率逐漸提高與普及，也帶動供應鏈營運，包括馬達與電控、車聯網、智動駕駛、先進駕駛輔助系統等期景可期。

台新ESG環保愛地球成長基金經理人蘇聖峰表示，近年來國際大車廠相繼加入電動車行列，激勵相關產業深具成長爆發力，統計2010年至今，電動車銷量幾乎是每年50％超快速成長，累計已成長50倍之多，分析師預估2025年全球電動車銷量估將達1,252萬輛，未來五年平均年複合成長率達38％，展現爆發潛力。

日盛全球智能車基金研究團隊認為，包括大陸新能源汽車消費紅利可觀，享購置稅全免及額外單車補貼雙重優惠，主流車企優質車型不斷推出，產業向上趨勢明確。至於美國政策環境回暖，有望重回高成長，電動車企龍頭續引領全球趨勢，銷量佳績延續可期。

洪玉婷認為，電動車興起也進一步擴大電力商機，美國通膨削減法案將提撥3,690億美元預算發展再生能源，推高多元電力發展重要性。其他如智慧電網、儲能管理發展也受矚目，不妨聚焦電動車與電力轉型兩大主動基金，掌握全球長期趨勢投資契機。