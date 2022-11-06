美國經濟衰退風險上升 股債多元配置 跟漲抗跌

聯準會加快升息步伐，9月、11月FOMC會議連續升息3碼，根據歷史經驗，在短期且如此大的升息幅度下，通常都會導致經濟陷入衰退，因此，法人建議投資人仍需要審慎金融市場資，目前仍建議股債多元布，短線抗跌、長線報酬應可期。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠表示，現階段經濟仍處於經濟成長減緩的速度快過通膨下滑的速度，主要央行為了力抗通膨，持續採取緊縮態度，除非後續CPI出現較明顯的回落，才可能緩和央行鷹派政策立場。為因應市況波動，建議投資人可採取多重資產配置策略。整體來看，股票仍是相對較好的抗通膨資產，配置上建議以價值股、成長股兼具的方式，以平衡投資組合波動，

產業而言，可留意科技與醫療成長族群，主要考量其估值已低，且經濟週期調整階段將有持續優於價值股的可能反轉機會較大，預期較能掌握潛在上漲契機。固定收益資產部位則建議採取謹慎的存續期間管理，等待公債利率觸頂。

此時若不願錯失低檔布局良機，可利用定期定額的方式分散進場時點，以中長期的角度獲取穩中求勝的契機。

富達投信則表示，過去幾個月席捲全球經濟的逆風尚未減弱，部分地區更形惡化，如歐洲與英國深陷於能源危機之中，全球央行正猛踩煞車以遏制高通膨；儘管大陸經過二十大會議，目前經濟仍然處於低速檔。

此為表示風險性資產恐仍持續波動，因此採取防禦布局與價值取向投資，如持有較大比例的現金部位、減碼歐股和信用債，對英、日、新興市場和亞太股市保持中立，相對較偏好美股、投資等級債。

安聯投信表示，從聯準會經濟預測顯示，通膨至2023年底前仍難達標，經濟出現衰退隱憂，因此在配置上，成熟市場仍以美國為主，日本部位建議搭配匯率避險，歐洲部位相對風險較高；新興市場則要留意新興亞洲科技業庫存調整的逆風；考量經濟放緩的風險仍在，產業面著重於防禦相關如核心消費、醫療保健、低波動及高股息。

安聯投信表示，由於當前債市更為複雜，而聯準會鷹派立場與明年出現經濟前景不佳，則有望支持債市穩定，高評級的美元收益複合資產、多元配置仍是較佳策略。