美國經濟衰退風險上升 美股靜待反彈時機

FOMC會議美國聯準會再升息3碼，同時釋出升息步伐放緩，但整體升息幅度維持高檔的鷹派訊息，市場憂慮經濟衰退加劇，美股也應聲震盪走跌，投信法人表示，根據30多年來每逢經濟衰退期間股市表現，可發現股市往往領先景氣衰退落底並反彈，除了科技泡沫事件美股觸底時間相較景氣衰退來的晚，包括1990、金融海嘯、疫情爆發等，都是美股率先落底，並於衰退後領先展開反彈走勢，反映出現在反而是逢低布局，靜候市場彈升的好時機。

PGIM保德信全球新供應鏈基金經理人楊博翔表示，3日聯準會的鷹派言論，讓市場前景不確定性上升，股市以悲觀回應，但事實上，目前美股本益比已修正至18.2倍，不僅低於五年均值22.3倍，更低於十年均值20.3倍，長線投資價值浮現。在股市有望較經濟率先落底回升之下，建議優先布局位於長線成長趨勢的產業，一旦資金回補，這些長線發展類股將能率先吸引資金回補。

楊博翔強調，在科技快速進步、產業制度變革之下，推動不少產業出現新興商機或是整個產業鏈出現全新發展，像是市占率持續擴大的未來移動商機電動車、帶動便利工作與生活的雲端服務，以及成為國際能源供應發展主流的綠能發電等，都是長線看升的高潛力產業；進一步檢視電動自駕車與雲端服務新供應鏈價值面已觸及疫情時低點，尤其又以雲端服務類股的價值面過度修正程度最為明顯，現在開始布局將能大幅掌握未來股價上漲契機。

凱基未來移動基金經理人馮紹榮認為，短線波動大，但年底前仍有反彈行情可期，主因二項利多加持，利多一、企業獲利：截至11月2日，S&P500第三季預估獲利成長4.8％，優於前兩周預估的1.5％，顯示美國企業基本面仍具韌性，未如市場預期的悲觀。利多二、市場情緒：3日VIX恐慌指數並未因股市重挫而飆升，S&P500指數仍在200週移動平均線的強力支撐之上，顯示市場尚未陷入恐慌，而是短線消化FOMC訊息的反應。

根據調查，企業導入雲端服務的最大原因在於雲端具有成本優勢，搭配擴充彈性、安全性、備援性、可異地工作等優勢，讓雲端服務逐漸取代傳統軟硬體模式，加上疫情後人事變動、電價成本快速增加、網路設備面臨供應鏈問題等，大幅加速企業雲端化腳步，進一步創造未來雲端產業高速成長商機。投信法人表示，在目前金融市場仍擔心大盤殺估值的環境下，已領先修正的雲端服務產業，反而更具下檔保護力與上漲潛力，投資人不妨趁這波行情低檔時，逢低介入以參與產業的長線成長性。