台股基金打底 趁勢撿便宜存股

美股財報利多與通膨放緩，歐美股市擺脫先前弱勢格局，10月道瓊指數領先那指反彈，漲幅創歷年同月新高，台股有望隨著逐步走出整理格局，逐漸止穩打底，若聯準會（Fed）11月升息後由鷹轉偏鴿，且明年第一季預估升息觸頂，台股整理將告一段落，有利長期存股投資，逢低進場布局台股基金。

富蘭克林華美台灣Smart ETF（00905）基金經理人林承漢表示，美股科技股財報發布，使得三大指數走勢震盪，且Fed將持續升息，市場對經濟前景的擔憂，造成科技成長股資本支出有所收斂，及營收獲利表現較差。但隨第三季財報數據好壞參半、9月PCE數據優於市場預期，國際股市風險情緒轉佳，歐美股前一周多數上漲，帶動近日台股開高收紅。

中信臺灣智慧50 ETF（00912）經理人張圭慧指出，台股近期量縮觀望氣氛濃，Fed利率決策會議登場，及接下來公布製造業指數、就業報告等，市場期待12月升息步調可望放緩，關注通膨指標降溫、消費者信心回升，短期波動將持續，建議逢低分批承接、長線資金布局，回歸市值基礎，及政策性支持產業，如綠能、電動車及網通等。

富邦投信認為，由於年底消費旺季將到來，根據歷史經驗顯示，均會帶動一波消費熱潮，推升消費電子產品的需求，半導體年底前有機會拉出一波反彈小高潮，不論長期投資、定期定額、定期不定額，皆是達成微笑曲線的較好投資時點，參與除息可趁台股目前相對低點進場布局。

林承漢強調，短期波動並不影響台股企業長期盈利增長，根據大摩報告顯示，今明年台股獲利增長將放緩，但仍具有高於趨勢的ROE（股東權益報酬率），長期投資吸引力不變。且股利率高於多數亞股，提供下行支撐的重要防禦角度，最終仍將吸引資金進駐，趁目前低檔進行中長期存股布局。