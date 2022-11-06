ESG題材持續熱燒，近期又有新兵加入永續基金戰局，根據集保平台ESG專區統計，目前國內39家投信共18家有發行ESG相關基金，總計共發行34檔，永續投資在台灣日益成熟。國內老字號華南永昌投信最新加入ESG永續投資市場，一口氣募集兩檔環境永續相關基金，為國內永續基金再添活水。

這兩年永續投資當道，但永續投資能否提供較佳的報酬一直被投資人質疑，華南永昌基金表示，統計自疫情以來，全球股市先是歷經大幅V型反彈，2022年以來又遭遇回檔，統計自2020年3月以來的表現，MSCI世界指數仍維持上漲11.15％，但同期間MSCI ACWI ESG Leader Index上漲12.94％，雖然領先幅度不大，但全球2050淨零碳排的目標不變，未來不僅有更多的企業投入永續經營，在投資面向也少不了永續概念。

華南永昌環境永續傘型基金經理人蔣松原表示，全球正面臨史無前例地通膨狀況，加上俄烏戰爭、疫情所帶來的市場陰霾外散，金融市場波動大，未來市場除了面臨總經面的利空，更不能忽視氣候變遷所帶來挑戰，各國積極應對極端氣候衝擊，推出諸如碳關稅、氣候基礎建設等，未來企業若不將減碳納入考量，抑或ESG表現不佳，都將面臨市場挑戰，恐將影響企業營運表現。

蔣松原認為，目前市場波動仍大，投資人普遍缺乏信心，建議可就市場趨勢、企業ESG評鑑表現，尤其台股目前本益比僅10倍，估值偏低，可參考具固定配息產品擇優布局，才能同時掌握資本利得與穩定收益雙重利多。

中國信託ESG碳商機多重資產基金經理人張正鼎表示，全球努力減緩氣候惡化的步伐並沒有因為經濟成長放緩而減速，甚至因為烏俄戰爭的刺激，加速已開發國家擺脫對化石燃料的依賴。過去三個月，美國的「削減通膨法案」、歐盟的「碳排放交易機制修訂」、「碳邊境調整機制」、「社會氣候基金」等計畫陸續通過，皆顯示減碳已成為政府刻不容緩的永續發展政策。建議投資人可將ESG與減碳主題投資，納入長期投資組合標配。

張正鼎表示，減碳已是全球大趨勢，不僅各國政府紛紛提出巨額預算推動低碳技術應用，全球知名龍頭企業也響應淨零碳目標，提高資本支出加速製程升級。當政府與民間企業聯手，同步朝實踐全球淨零碳排的方向前進時，ESG碳商機的投資價值已經浮現，站在國際資金浪潮的前端，才能掌握趨勢投資的優勢。建議投資人可透過資產配置及早布局有關ESG碳商機的基金，以掌握長期商機。