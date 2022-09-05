經濟衰退跡象浮現 法人：股債市這樣投資

美國GDP在上半年已連續兩個季度下跌，符合經濟衰退的普遍定義。資本集團認為，美國經濟可能已處於衰退邊緣，面對可能發生的經濟衰退，建議買投資級債及新興市場債多元債以及具有現金流的優質股。

資本集團表示，年初至今，債券市場已出現40年來的最大跌幅。隨著聯準會考慮於經濟下行期間能否繼續升息，反映了市場可能已渡過艱難時期。事實上，債券市場已反映聯準會將於2023年多次降息的預期。多項跡象表明通膨率已經見頂，汽油價格自6月中開始下跌，小麥、玉米及其他商品的價格亦自5月中起回落。聯準會可能獲得支持經濟成長的所需理由，同時認真看待通膨議題。

隨著市場因貨幣緊縮政策而進一步回落，預計市場將會加劇波動。因此，資本集團認為，在投資組合中增持較優質的投資產品，包括美國國庫券和不動產抵押證券，同時可找適當時機投資於公司債和新興市場債券。

至於股票投資方面，資本集團指出，要在經濟衰退期間化險為夷，關鍵在於找出具備穩定現金流和可靠利潤率的優質企業。穩定及持續增加配息的公司尤具吸引力。

資本集團認為，相對集中及能夠於不同市場環境下取得佳績的全天候投資組合，是目前環境下較佳的策略。資本集團目前相對看好醫療保健、軟體和保險公司等具顛覆式創新題材的股票基金；也看好必需消費品業，但由於該行業部分公司股價已漲多了，投資時務必格外審慎。