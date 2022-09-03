10檔股票ETF 躍明日之星

今年股市大震盪時，陸續有ETF新秀冒出頭來！據統計，有10檔股票型ETF連三年都正報酬率，且今年前八月績效都超過0050及0056，其中數檔ETF已成為投信法人眼中ETF的「明日之星」。

元大台灣50及元大高股息是兩檔元老級ETF，由於兩大ETF長期績效符合甚至超越投資人預期，很多人拿這兩檔ETF做為存股的標的，因此，7月份受益人數分別創下74萬人及59萬人的新紀錄。

各投信在最近一至二年，推出許多新的ETF。寶錸投顧總經理鄭琮寰說，因成立時間較短，若要找存股標的，可以觀察三年是否穩健獲利，另外，今年市場回檔時波動幅度，較能找出較客觀標的。

寶錸證券投顧統計，至8月底止，0050及0056含股息的報酬率，分別是-14.92％及-14.26％，同期間台股加權股價指數跌幅為17％。然而在股票ETF中，連三年報酬率為正且前八月績效贏過0050及0056，計有14檔，其中跌幅少於10％則有10檔，追蹤台股指數都則有5檔。

分別是FH富時高息低波（00731）、元大台灣高息低波（00713）、國泰股利精選30（00701）、元大中型100（0051）及富邦臺灣優質高息（00730）等，上述5檔ETF都有配息，其中元大投信已公布00713首次季配息，預計日期為9月19日，每受益權單位擬發放1.45元。