避險情緒濃 反向ETF爆量吸金

台股29日上演「黑色星期一」戲碼，指數一舉摜破萬五關卡，市場避險情緒轉趨濃厚，資金湧入反向ETF，元大台灣50反1（00632R）、富邦臺灣加權反1（00676R）、國泰臺灣加權反1（00664R）、群益臺灣加權反1四檔台股反向ETF皆呈現量增價揚格局，成交張數創波段新高。

Fed鷹派發言牽動新一波資金調節潮，外資29日擴大提款力道，拖累台股急殺2.31％，創今年以來第11大跌幅。隨著調節壓力湧現，推動部分避險資金流向反向ETF，其中以元大台灣50反1爆出25.8萬張最大，較26日跳增近1.3倍，登上ETF單日成交榜首。

此外，富邦臺灣加權反1、國泰臺灣加權反1及群益臺灣加權反1三檔台股反向ETF同樣交投放量，股價反應指數重挫，29日漲幅逾2％。

群益投顧研究部協理張聰傑指出，Fed主席鮑爾鷹派言論，帶動美元走強，市場預估9月升息3碼機率大幅攀升至61％，拖累台股跳空大跌，短期均線架構再次翻空，指數下檔支撐仍有待進一步確認。

再加上大盤成交量能依舊不足，29日也僅有2,129.46億元，多方欠缺主流，使得部分資金轉進反向ETF，凸顯逢低承接買盤偏向保守，市場觀望情緒相當濃厚。

就位階上來看，加權指數甫結束一波周線連七紅的反彈行情，季線下彎壓力仍在，面對Fed持續採取激進升息的不確定因素，加大市場波動反應，短期避險資金簇擁至反向型ETF。

而全球股市普遍陷入修正，相關連結國際指數的反向ETF也同樣爆量大漲，富邦NASDAQ反1上漲5.08％、元大S&P500反1上漲3.97％、國泰美國道瓊反1也上漲3.35％。

投信法人也提醒，反向ETF追蹤標的指數為「單日」反向一倍報酬，複利效果特性會使長期表現與原型指數的反向一倍累積報酬有所差異，而且反向ETF收取的經理費、保管費，以及每日重新再平衡滋生的交易成本，都是投資人需承擔的成本費用。

建議在布局反向ETF時，較適合採取短期交易策略，或是可持續留意行情變化的投資人進行操作，並評估自身風險屬性與商品適合度，設立與執行停損規畫。