高股息ETF買幾張才夠？老手這樣說

台股今年邁入空頭走勢，要在股票市場賺到大錢並不容易，有民眾開始學習成為「存股族」，以尋求優於定存利率的投資報酬。有網友在Dcard發問，高股息ETF像是0056元大高股息、00878國泰永續高股息，預估買多少張才能安全退休？引發其他網友熱烈討論，有人建議00878至少要存700張。ETF達人孫悟天存股-孫太則透露，目前擁有1500張，看來足夠夫妻倆一起退休了。

原PO在Dcard發文表示，家裡長輩問他0056或00878，至少要買多少張以上，才能夠安心退休？而且收入要大於最低支出，以及想知道這個數量是怎麼算出來的？

有網友回答，「00878一張算配1200元，買一張代表一個月被動收入是100元，10張每個月被動收入是1000，可以以每個月被動收入，1000元為單位慢慢往上努力，從1000元到10000元是比較無感的，但從每個月被動有10000元開始甚至更多，就真的對生活品質會有差異了」、「我建議安全退休是一個月有7萬（不用養小孩、房貸），那這樣你00878至少要存700張」、「自己退休每月想領多少再用股利去算」。

另有網友表示，「建議你家長輩可以改買00900（富邦特選高股息30），歷史回推年化都有10%報酬，相比0056、00878都還高出很多，大量買進就可以好好享受退休生活」、「你可以以ETF為主，金融股為輔，因為金融配的張數比較多」、「0056真的不是很好的產品，買56不如買50，56只是用（榨汁）的方式來達成高殖利率的效果，哪個殖利率高買哪個」。

人氣存股部落客、財經作家孫悟天存股-孫太則在臉書表示，看來目前我擁有1500張，足夠夫妻倆一起退休了！但她也提醒，配多配少其實是看前一年度成分股的業績表現狀況，也跟當年度成分股的價格(影響ETF淨值)有關，以00878來說，也並非每年都能順利配發1.2元。

台股ETF元祖級投資人黃柏仁則說，他常被親友問：「現在可以買什麼股票？」他一律都回答：0050，而且要長期且定期定額投資，股價來到谷底時更要加碼，不要認賠出場。

※中時新聞網提醒您：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（中時新聞網 邱怡萱）