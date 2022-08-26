高息ETF強吸金 這檔異軍突起零股交易夯

高息ETF吸金 00713零股交易熱絡

台股除權息行情發燒，台股ETF除息跟著高潮一波接一波，在近期大戶、法人積極參與ETF的領息外，小資零股族也共襄盛舉，觀察8月以來，台股ETF零股投資人增加逾5,000人，總數逼近80萬人大關，其中剛改為季配息的元大台灣高息低波ETF（00713）異軍突起，超越眾高股息ETF、在本月拿下零股投資人的增幅冠軍，躍居市場投資新寵。

據統計，8月以來，台股原型ETF的零股（持有不滿1張）投資人數持續成長，若扣除今年才成立的新發行ETF，00713零股投資人成長7.4％、增加551人最多，其次8月除息的富邦特選高股息30成長5.8％、增加561人。

法人表示，零股投資化整為零，在台股通常是高價股的零股交易活躍，不過台股ETF在新發行產品蔚為風潮下，許多低價ETF的零股交易更熱，使得近期中價位的00713零股熱度衝高，格外吸引關注。

00713先前宣布加入季配息ETF後，市場聲量漸增，該ETF與其他季配息ETF的最大差異，是其已連兩年拿下「高股息ETF績效王」，包括2020年00713的報酬率為14％，2021年更達到31％，今年來到25日為止僅跌5.2％，也比台股抗跌。吸引尋求穩健領息及抗震的買盤關注，許多零股族也忍不住手癢開始「存起來」。

元大投信表示，00713訴求「高品質、高股息」的雙高選股策略，不僅精選高息股，更關注個股基本面的動能及波動表現，因此00713在長期的配息及淨值表現皆相對穩健，並有遠低於台股大盤的波動度。

00713成立以來的平均配息率超過5％，目前ETF成分股的加權平均股息率仍有7％，今年配息依舊具想像空間。預計9月1日00713將公告首次季配息的評價結果。