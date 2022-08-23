風險性資產逆風 墮落天使債四大利多加持

聯準會（Fed）加大升息幅度預期，風險性資產再遭遇逆風，非投資等級債今年大幅回檔，但債券價格下跌推高殖利率，根據外資估計，美國非投資等級債今年殖利率已升高至7.5％以上，由於企業基本面無虞，預估違約率僅1.3％，預期違約率明年仍將維持低檔，後市表現看俏，建議可在震盪時逢低承接，鎖定四大利多集結的Fallen Angel債優先布局。

台新美國策略時機非投資等級債券基金經理人李怡慧表示，當債券原先屬於投資等級債（信評等BBB-以上），後來被降評至非投資等級，這類債券就會被稱為Fallen Angel Bonds（墜落天使債）。統計2005年至2021年的10年期美債殖利率彈升超過1％期間，Fallen Angel債券皆為正報酬，且優於一般非投等債表現。

觀察Fallen Angel債擁有四大利多，首先是預期通膨已來到高點，Fed升息動作將趨緩，則殖利率可望於今年第四季見頂，正是投入債市好時機。其次是Fallen Angel集中於BB債，企業體質健全，信用利差可望縮窄，利債券價格上漲。

其三是景氣趨緩期，降評機會增加，Fallen Angel債券表現出色。其四是潛在Rising Star（上升之星，由非投資級升評至投資級的債券）有36家，流通在外債券金額約898億美元，報酬可期。

李怡慧指出，全球主要央行加速升息，高通膨、低成長議題將使市場波動度維持高檔，資金成本墊高，可能使體質不佳的企業承壓，導致低評級債券表現落後。但經濟走緩使公司債面臨風險溢價擴大，反而創造具正報酬潛力的進場時機。

面對非投資等級債券短期震盪應保持穩定心態，千萬不要在市場最恐慌時出脫，反而可趁低點危機入市，才能獲息收及資本利得上漲的甜蜜點。持續關注美國經濟能否軟著陸，及俄羅斯原油出口問題是否解決，將成為逢低進場的判斷指標。