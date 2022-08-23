股市旺到年底 印度基金績效讚

印度Sensex指數8月17日重回6萬點大關之上，今年最低點以來僅二個月反彈逾17％，且企業獲利大好、通膨率降溫，及傳統消費旺季來臨、雨量佳，行情續旺至年底，帶動印度基金績效表現，根據CMoney統計至8月16日，印度股票基金自6月17日低點以來漲逾14％～17％不等。

瀚亞印度基金經理人林庭樟表示，激勵這波印度股市自低點強彈的原因，包括企業財報優於預期、原物料價格下滑、通膨趨勢下滑，加上降雨高於長年平均，消費動能強勁復甦等利多因素，持續推升這波行情走勢，並成今年新興股市當中相對強勢市場。

群益印度中小基金經理人林光佑指出，印度經濟表現仍屬健康，通膨有降溫趨勢，且企業財報表現不俗，下一季利潤率可望進一步改善，今明年獲利都可望雙位數成長，帶動市場投資情緒。中長期印度政府打造新世界工廠，積極推動各項基礎建設措施，並降低企業稅以鼓勵外資進駐等，更坐擁龐大內需消費市場，且人口結構相對年輕，消費力道不容忽視，有利經濟發展。

台新印度基金經理人黃俊晏分析，統計印度股市第三季歷史平均上漲7.2％，上漲機率74％，為傳統最強旺季，後市印度股市隨時有上攻的契機，建議分批逢低承接，或採定期定額方式加碼，以掌握未來股市的反彈行情。

印度股市類股操作，建議以業績穩定的大型股為核心，並積極尋找爆發力較強的中小型股，及跌深且業績能見度高的景氣循環股，鎖定科技印度、潔淨能源、自給自足的印度等題材。

林庭樟認為，印度股市第三季行情欲弱不易，來自於農村與民生消費力道強勁，至10月將有印度過年「排燈節」，帶動消費旺季支撐，行情看好至年底。