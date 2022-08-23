需求轉移 替代能源基金吃香

近期替代能源類股財報與題材喜訊頻傳，如太陽能與電池系統微型逆變器、太陽能組件供應商等個股飆漲。百達投顧指出，地緣政治問題導致歐洲能源需求吃緊，入冬時的天然氣供應狀況備受關注，民眾與政府推動能源需求轉移至替代能源的熱度將持續延燒。

美國太陽能與電池系統微型逆變器大廠Enphase Energy因公布第二季財報大好，帶動股價自今年低點以來大漲超過150％；優化太陽能組件供應商Shoals Technologies股價自今年低點至8月也反彈超過180％。股價一度大幅修正的環保能源族群，再次受到矚目。

百達投顧指出，通膨削減法讓再生能源、儲能設備、電動車、綠氫等產業直接受惠，全面推升綠色經濟行情。接下來，歐洲入冬前的天然氣供應狀況受到關注，民眾轉而使用替代能源應對寒冬的需求不容小覷。

全球溫度持續創新高，尤其今年夏日歐洲地區特別炎熱，百達投顧指出，全球面臨的環境挑戰依舊嚴峻，這將加速能源轉型趨勢。景氣循環造成全球供應鏈成本飆高，相較之下，坐享租稅優惠之利、且因技術創新導致建設成本持續下降的環保能源相關產業，顯得極具吸引力。

考量長遠能源發展，除了電動車、儲能設備、綠建築、半導體等族群之外，工業軟體、永續農業及汙染處理等領域也值得關注。

消耗大量能源及原物料的工業如今面臨轉型課題，營運耗損和安裝耗能都比傳統設備低的工業軟體，未來需求大幅增加，將浮現許多投資機會；同時，廠房的汙染處理及防治方面也被迫提升，包括檢測設備、環境諮詢、廢棄物處理等。

百達環保能源基金投資在開源、節流及新科技，代表再生能源使用、能源效益提升，以及相關環保能源技術創新，100％專注於低碳經濟相關標的，未來趨勢明確，在全球景氣動盪下，基金表現相對韌性。受惠成本下降及環境永續相關政策等基本面因素推動，環保能源長期利多將會吸引投資人不斷回流。