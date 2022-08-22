通膨趨緩 美股基金躍吸金先鋒

聯準會最新釋出的7月會議紀要透露未來可能放慢升息腳步，加上美國製造業產值走升，市場情緒一度正向。根據最新統計顯示，過去一周包括歐非中東、拉美及美國等地股票基金迎來資金淨流入，其中美國股市單周淨流入92.4億美元，動能居全球股市之冠。

安聯四季成長組合基金經理人莊凱倫表示，美國聯準會於7月底的利率決策會議中正式升息3碼符合預期，市場大多偏鴿派解讀，也對多數金融資產帶來激勵，全球股債市在7月齊揚。進一步觀察股市，隨著美國7月CPI指數低於預期、市場認為通膨有觸頂跡象，MSCI世界指數11大類股從8月初至今除能源外全數走揚，其中又以電信與科技等成長股領漲，市場投資情緒相對正向。

美國7月CPI年增率由9.1％回降至8.5％，主要因能源價格下滑所貢獻，核心CPI則持平於5.9％。展望未來，在國際能源價格走軟、中國解封等有助於緩解供應鏈壓力，以及貨幣政策陸續發酵的環境下，預期下半年通膨壓力有望趨緩。

隨著通膨數據回落，加上聯準會官員表示升息速度將取決於經濟數據，未來某個時間點有機會放緩，市場解讀聯準會態度最強硬的時間可能已過，對下半年升息預期不再上修；最後，全球資產在經歷上半年大幅修正之後，一旦升息步調放緩、對估值的負向壓力減輕，將有助於包括股市在內等風險性資產的表現。

群益美國新創亮點基金經理人向思穎表示，從經濟基本面來看，儘管7月美國製造業ISM續創兩年新低，不過依舊高於榮枯分水嶺50上方，且有跡象顯示供應吃緊正在緩解，價格分項指數更滑落至2020年8月以來最低，強烈暗示著通膨已然觸頂，隨後公布的7月CPI年率滑落，正佐證上述可能，意味著物價高漲帶來的負面衝擊，應已逐漸消弭。

儘管市場不確定性猶存，但投資上料仍將逐步回歸基本面，整體而言仍建議採股優於債的配置策略，長期而言股票依舊是抗通膨最佳資產，建議可以美股作為主流核心配置。