外資回流亞股 印度最受寵

上周外資於新興亞洲除了台灣是賣超，整體呈現買超態勢，對印度買超9.76億美元最多，其次是泰國6.891億美元，南韓也有5.16億美元，對台灣則是賣超7.92億美元。上周新興亞股呈現漲多跌少，僅南韓、新加坡、馬來西亞股市小跌，其他股市都收紅。



投信法人指出，新興亞洲前景最為穩定，印度新政改革及東協經濟共同體效應，題材豐富。中長期來看都具投資優勢，定期定額分批買進，有效分散不同時點進場風險，是絕佳的投資方法。



群益印度中小基金經理人林光佑表示，今年以來國際利空因素較多，整體投資氣氛偏向觀望，外資在今年以來也調節223億美元流出印度股市，不過上周則買超9.76億美元，顯示外資對通膨觸頂後的印股有重新布局態勢。



印股目前已回跌至歷史平均值左右，若通膨和企業財報展望優於市場預期，可望帶動指數回升。整體而言，印度經濟結構改善，GDP成長力道強勁，人口年輕、所得持續增長，各產業商機無限，更添吸引力，加上政府改革延續，長期多頭格局不變。



瀚亞投資海外投資部協理林庭樟表示，新興市場首選印度，總經與產業數據明顯已經走出疫情的影響外，更逐漸回到原本新興市場高速成長的趨勢上。印度央行為強勁增長下可能的通膨預先升息，可謂短空長多。



第一金亞洲科技基金經理人黃筱雲表示，亞洲科技業從上游半導體，到中下游的電子零組件、硬體組裝等，一應俱全，在全球供應鏈當中，扮演不可或缺的角色。因此，在股價大幅回調後，投資吸引力再度顯現。



日盛越南機會基金研究團隊表示，與全球主要國家股市相比，越南股市可望在經濟面、企業基本面、匯率和通貨膨脹受到控制、加上股市評價面仍偏低，後市有望展開補漲行情。越南企業第二季財報季如市場預期，整體淨利年增率可望達26％，以類股來看，金融、石油天然氣等族群財報亮麗。



中國信託越南機會基金經理人張晨瑋指出，8月以來越股流動性再上攻，短期可期央行發放新信貸額度、監管新規153號法令的發布，有望激勵投資人信心，同時預估央行將於第三季放寬信貸額度，銀行股族群表現可期。