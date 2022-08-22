金價上漲 法人：留意實質利率變化

金價自7月20日不到1,700美元，彈升至8月上旬至1,800美元，法人表示，若實質利率確定由升勢轉為盤整甚或下跌，金價較有彈升空間，但近期金價上漲，可先視為短期反彈。



富蘭克林證券投顧表示，聯準會主席鮑爾7月會議談話偏鴿為金價帶來短線反彈空間，不過會議紀要顯示聯準會官員認為通膨仍高，將持續升息直到通膨明顯放緩為止，帶動美債殖利率回升，美元同步收高，金價回落，



此外，中印等國政策可能使需求減少，可能抑制金價表現，從技術面來看，黃金陸續跌破1,900美元、1,850美元及1,800美元等關卡後，這些價位從支撐轉為壓力，考量多空因素交雜，金價震盪難免。



富蘭克林證券投顧說，實質利率是投資黃金的機會成本，也是黃金評價最重要因素，自4月以來實質利率波動劇烈。主要因素為，在聯邦基金利率已達到長期中性水準的情況下，聯準會主席鮑爾表示，後續將視經濟數據表現來決定利率調整。根據CME FedWatch Tool預期年底仍有升息5碼空間，不過明年可望停止升息。



期元大S&P黃金ETF研究團隊表示，近期實質利率的劇烈波動，使黃金之前的強勢上漲格局受到挑戰，如若實質利率確定由升勢轉為盤整甚或下跌，則黃金將可望確立脫離近幾個月跌勢，展開新一輪行情。



對於尚未持有黃金的投資人來說，期元大S&P黃金ETF研究團隊說，近期殖利率及平衡通膨率變動劇烈，若實質利率由上升轉為下行的話，此一轉向則將有利於黃金評價，建議投資人可以關注10年期實質利率變化，可以用50平均線是否轉弱作為衡量點。



法人認為，金價短線上漲可先視為反彈，中長期而言，由於金價仍高於金礦商成本，有助持續創造現金流、維持併購活動熱絡並降低金價拉回修正所帶來的壓力。