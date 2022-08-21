台、美股ETF 愈跌買氣愈旺

今年前七月全球股市崩跌，據定期定額「豐存股」平台的統計顯示，前七月扣款筆數、人數及交易量均呈現逐月成長，股市跌愈兇，台灣投資人買愈多，尤其鍾愛台、美兩股市的ETF，完美呈現「別人恐懼、我貪婪」的投資邏輯。

國安基金宣布進場護盤前，台股跌跌不休，以集中市場前低13,928.66點計算，跌了23.54％，投資人受傷慘重，不過定期定額的存股投資人，仍進場狂掃便宜的商品。以證交所最新資料顯示，6月整體市場存股交易量52.25億元，比今年1月45.45億元，成長15％。

此數據與永豐金證券「豐存股－台股」的統計資料相互呼應。「豐存股－台股」前七個月的交易人數、扣款筆數及交易量均呈現逐月成長，增幅依序達27.4％、33.1％及17.6％。投資人確實執行了「股神」巴菲特「別人恐懼、我貪婪」的投資策略。

台股部分，證交所最新資料顯示，投資人鍾愛存股ETF，前五檔中有四檔ETF及一檔個股，分別是元大台灣50、元大高股息、國泰永續高股息、富邦台50及台積電。

至於「豐存股-美股」中，台灣投資人最愛的美股存股商品依舊是ETF當道，前五檔也是四檔ETF及一檔個股，依序是Vanguard全球股票ETF（VT）、Vanguard整體股市ETF（VTI）、Invesco納斯達克100指數ETF（QQQ）、Vanguard標普500指數ETF（VOO）及蘋果（AAPL），有趣的是，蘋果與台積電兩家公司是僅密不可分的供應鏈。

台股及美股存股前四大均是ETF拿下，ETF躍為投資顯學，主要是投資人在面對系統性風險爆發時，傾向避免持有單一產業或國家，將資金分散至全球及一籃子股票，存股風險低的ETF策略受投資人肯定。