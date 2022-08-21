櫃買中小型、科技ETF 反彈先鋒

台股從7月中旬開始上演反攻行情，台股ETF也同步上演反彈行情，其中又以櫃買中小型股、科肢股ETF跑的最快。至於續航力道，法人認為，綠能電動車及科技股ETF，還有上漲空間，如依類股輪動趨勢來看，高息ETF有機會接棒演出。

據CMoney資料統計，截至8月18日止，扣除8月剛推出的兆豐台灣晶圓製造及凱基優選高股息30等兩檔新ETF外，33檔台股ETF平均漲幅為12.21％，其中元大富櫃50反彈逾20％居冠、中信小資高價30、中信關鍵半導體及永豐智能車供應鏈等漲幅都在14.5％以上。

由這波台股反彈行情看，各類股輪動的態勢明顯，目前暫居領先的，是櫃買中小型股、半導體股、智能車供應鏈族群等，此外大盤權值型緊跟在後。

對於台股後市，永豐投信指出，7、8月兩岸雜音利空跌後快速反彈，加上今年11月下旬有縣市長九合一選舉，7月台股已測出利空底部，由於歐美股市修正底部成型，波動幅度收斂，研判依歷次選舉前後台股市來看，年底前台股選舉行情可期。

在全球及台股出現一波漲幅之外，對於ETF挑選，法人相對看好三標的：一、半導科技型ETF；二、綠能電動車有關；三、高息類ETF。法人表示，櫃買中小型較適合積極型投資人逢低增持、波段操作；金融ETF則穩健型的投資人適度增持，可為金融存股的替代。

看好綠能、電動車產業原因， 中信投信表示，在多國相繼推出刺激政策且車用電子化趨勢上升，以及節能減碳趨勢不變之際，電動車等相關ETF同樣可趁低點撿便宜。