存200張00878可退休？達人算給你看

想賺第1桶金，除了上班領薪水，投資理財也很重要，不過投資股票是一門學問。有網友表示，「買股多年徒增負債」，決心存股，想月花1萬買00878（國泰永續高股息ETF），股利再投入，目標存到200張。卻遭到其他網友潑冷水，認為存到200張至少要20年，以原PO的計畫，退休後每年只有14.4萬可用。

1名網友在Dcard發文表示，「買股多年徒增負債，如今大徹大悟決心存股，1個月1萬買00878，股利再投入，這樣買15年大概會有幾張？200張要存幾年？現在33歲不結婚、不生子、不買車、不買房、住家裡老房子，目標200張就退休，有人會算嗎？」

多數網友都認為難度頗高，建議「0056可能比較安全，因為上市期間長，買新的不知道能不能放那麼久」、「考慮到通貨膨脹，6百張都不確定能不能退休」、「改投0050，年化報酬算5%就好，投32年到退休，應該就夠了，祝你好運」、「我覺得存股到退休應該只有適合本金夠多的，本金少玩波段可能比較實在」。

有熱心網友幫原PO計算，「12月X 15年 = 180，直接讓你翻倍等於360，360 X 4% = 14.4萬，你一年只用14萬嗎？而且14萬應該是高估」。

還有網友建議，「平均1年發1元來算，看你想要幾%殖利率，就在哪個價位買，假設要6%大概要在16.67內買，高股息非常不建議定期定額，因為你的目的並不是資本成長，而是穩定又高的股息才重要，把錢握在手裡，等到亮眼的價位到的時候再買入就好，現在就是可以買的價位，漲破17就不建議買了」。

究竟ETF要如何投資呢？當過長達5年流浪教師的「不敗（buy）教主」陳重銘分享，ETF概分為「市值型」跟「殖利率型」兩種：

市值型例如0050、006208、00692、00881，比較容易受到市值前幾大個股，如台積電、聯發科、鴻海…的影響，所以要關注這幾大公司未來的發展。

殖利率型有0056、00878、00900、00882，幾乎沒有前面市值前幾大的公司，因為他們的殖利率不高。

陳重銘表示，ETF就是追蹤指數，相同的指數就挑內扣成本低的。如果是追蹤不同指數，就挑報酬表現好的。這是挑選ETF的基本的邏輯。投資人如果同時配置「市值型」跟「殖利率型」兩種ETF，可以做好均衡的配置與分散投資。

年輕的小資族可以增加「市值型」比重，比較有機會賺到資本利得，累積資本比較快速；至於資金部位大的中老年人，可以增加「殖利率型」比重，安穩領股利而不用擔心股市動盪。

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