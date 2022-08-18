通膨降溫 兩債市迎甜蜜點

隨市場逐漸反映聯準會（Fed）的升息路徑，資金續流入債券資產，未來若通膨能進一步降溫，殖利率波動跟著回穩，將為利差型債市創造投資甜蜜點，投資級債受惠景氣衰退或趨緩環境，非投資級債良好企業體質與高殖利率水準，均具投資吸引力，布局相關基金後市績效看好。



美盛美國非投資等級債券基金經理人肯尼思．里奇認為，隨供應鏈瓶頸趨緩、實質可支配所得下滑，使消費放緩、房價漲勢趨緩，將有利緩解通膨持續上行的壓力，預期多數國家通膨將在下半年趨緩。通膨若穩步降溫、升息緊縮將緩和，殖利率回穩，迎來債市投資時機，建議採複合型債為配置核心，多元布局投資級與非投資級債。



台新美國策略時機非投資等級債券基金經理人李怡慧表示，預期明年第一季將結束升息，殖利率今年第四季見頂後走穩或回落，開始債市布局好時機。美國非投資級因企業體質健全，企業槓桿低，償債能力佳，後市最看好，一旦升息趨緩甚至進入降息，漲升力道預期更強勁。



群益全球優先順位非投資級債券基金經理人徐建華指出，Fed暗示將來可能轉向漸進式升息，利空出盡下，市場投資情緒獲得舒緩，激勵資金回流風險性資產，雖然景氣衰退疑慮及地緣政治干擾，波動風險仍在，但基本面佳、違約率低的非投資級債，加上高息收與低存續期的特性，仍將吸引資金配置。



富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克強調，美國經濟前二季皆呈現萎縮，利率攀升衝擊許多經濟活動，預期後市仍將持續並未終結，但不需執著於經濟衰退的定義，或是否已陷入衰退，更應聚焦總體環境變化，可能對各類資產的影響、潛在報酬如何調整因應，可聚焦高品質、營運模式具備防禦性，及獲利強、現金流佳與穩定的企業。